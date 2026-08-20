Marian Godină pleacă din Poliție după aproape două decenii. Motivul pentru care a luat decizia

După aproape două decenii, Marian Godină a decis să renunţe la uniformă. Poliţistul devenit cunoscut pentru mesajele sale din mediul online și-a depus demisia și spune că este cuprins de "o senzație incredibilă de libertate și fericire".

Polițistul Marian Godină, cunoscut pentru comentariile sale din mediul online, a renunțat la uniformă. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire, a scris Godină, potrivit Mediafax.

„După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire. Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a scris Marian Godină pe rețeaua de socializare.

El a explicat de ce a luat decizia.

Articolul continuă după reclamă

„Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine. Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a mai scris Godină.

Fostul polițist a anunțat ce va face în continuare.

„Viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe. Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani. Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea”, a precizat Marian Godină.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Marian Godină este un polițist din Brașov care a devenit cunoscut pentru mesajele și comentarii sale din mediul online. La început, el a analizat doar problemele muncii de polițist, dar ulterior comentariile sale au acoperit toate aspectele societății. Uneori, comentariile sale au stârnit controverse.