Durere fără margini şi întrebări fără răspuns la aproape o săptămână de la dispariţia lui Mario! Băiatul de 15 ani, ucis cu sânge rece de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni, impresionaţi de tragedie. Între timp, anchetatorii refac filmul crimei. Au avut loc primele percheziţii în casele criminalilor.

Cimitirul şi capela din Cenei au fost neîncăpătoare pentru sutele de oameni venite să-şi ia un ultim rămas bun de la Mario, băiatul de 15 ani ucis de colegii de şcoală. Rudele sunt revoltate de faptul că unul dintre criminali, un băiat de 13 ani, este liber.

"Acest copil, dacă a început pe calea asta şi nu se face nimic, i se pare că este Dumnezeu. Nu îl trage nimeni la răspundere. Eu cred că trebuie să facă puşcărie", spune unchiul lui Mario.

"E foarte groaznic să-ţi creşti copilul până la 15 ani şi după să... e dureros. Ar trebui să fie făcută legea diferit. Criminalii nu trebuie să fie liberi", spune o vecină.

La înmormântare a participat şi tatăl lui Mario, flancat de 10 oameni ai trupelor speciale de luptă pentru a fi siguri că bărbatul nu-şi răzbună moartea copilului, aşa cum ar fi promis. Acesta este condamnat pentru tâlhărie şi urmează să fie eliberat în câteva luni.

"O să se facă dreptate. Acum nu trebuie să punem gând rău părinţilor, rudelor... trebuie să gândim pozitiv, multă lume se gândeşte la răzbunare", spune un tânăr.

Mario era pasionat de motociclete, astfel comunitatea din judeţ s-a strâns la înmormântare în semn de susţinere. Motocicliştii au însoţit cortegiul funerar.

Reporter: De ce aţi ales astăzi să veniţi la înmormântarea lui Mario?

Motociclist: M-a impresionat cazul. Nu ştiu, aşa am simţit (n.r. să vin).

"A fost ceva ca din filme, ceva ce nu există. Am vrut să fiu aici", spune o altă motociclistă.

Anchetă după moartea tragică a lui Mario

Între timp, procurorii încearcă să refacă a fir a păr planul copiilor. Astăzi casele băieţilor de 15 ani, dar şi a uneia dintre bunici au fost percheziţionate de poliţişti. Ofiţerii antidrog au intrat şi ei pe fir după ce băiatul de 13 ani a ieşit pozitiv la marijuana. Chiar dacă nu răspunde penal, o să fie şi el audiat în prezenţa unuia dintre părinţi.

În puterea nopţii, cei doi minori de 15 ani au fost scoşi din arestul de la Reşiţa şi aduşi la Timişoara. Au fost audiaţi din nou. Anchetatorii vor să afle traseul drogurilor: de unde au fost procurate, cine le-a furnizat și dacă adolescenţii au mai consumat și în alte rânduri.

"Să se stea acasă, să se drogheze liniştit ca să nu fie deranjat de nimeni. Să facă şi şcoală..Nici mama, nici tata, nimeni nu e tras la răspundere", spune unchiul lui Mario.

Oamenii din comunitate au încercat să tragă un semnal de alarmă, însă au fost ignoraţi.

Mamă: M-am dus la poliţie, am făcut reclamaţii.

Reporter: Ce s-a întâmplat ca şi faptă? Ce v-a speriat?

Mamă: Drogurile!

Reporter: E o problemă aici?

Mamă: E mare problemă şi e de mult timp. Nimeni nu ia nicio măsură!

Reporter: Credeţi că această crimă... (

Mamă: Şi această crimă...Tot în baza drogurilor!

Cei doi copii de 15 ani rămân în arest preventiv. Se aşteaptă şi expertiza psihiatrică în cazul lor.

"Trebuie să vedem violenţa din rândul tinerilor ca pe o problemă de sănătate publică, ca o problemă de contagiune ca se va tot dezvolta dacă nu facem ceva să ţintim tocmai focarele de violenţă. Aceşti copii care comit infracţiuni atât de brutale sunt de cele mai multe ori victime ale traumelor de tot felul", spune Dan Rusu, criminolog.

Legea Mario, petiţia online care cere pedepsirea penală a copiilor de la 10 ani, a strâns deja peste 110 de mii de semnături. Exemplul este preluat din Marea Britanie şi Irlanda, acolo unde se merge până la închisoare pe viaţă în cazurile de omor.

