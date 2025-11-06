Antena Meniu Search
Video Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere"

Românul de 66 de ani care şi-a pierdut viaţa după ce a fost prins sub turnul prăbuşit din Roma a fost mereu cu gândul la familia sa în ultimele clipe. Sunt mărturiile cutremurătoare ale pompierilor care au participat la acţiunea de salvare.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 20:13

Ancheta scoate acum la iveală şi faptul că firma care a câştigat licitaţia de reabilitare a fost avertizată de mai multe ori că podelele nu pot susţine o greutate prea mare.

Torre dei Conti a devenit loc de comemorare pentru Octav Stroici. Flori, lumânări şi căşti de protecţie au fost depuse în semn de omagiu pentru românul, de 66 de ani, care şi-a pierdut viaţa, după ce structura veche de peste un mileniu a căzut peste el. 

Presa italiană a arătat imagini din interiorul turnului iar unul dintre pompieri a vorbit despre misiunea de salvare care a durat 11 ore.

Chiar şi în cele mai dificile momente, Octav era cu gândul la familie.

Din nefericire, muncitorul român a murit la spital. Înmormântarea va avea loc în Suceava, săptămâna viitoare.

Autorităţile au început o anchetă şi, în perioada următoare, vor investiga dacă lucrările de renovare erau adecvate. Ceilalţi muncitori, colegii lui Octav, vor fi şi ei intervievaţi.

Presa italiană scrie că lucrările au fost urgentate pentru a nu pierde banii europeni. În plus, autorităţile au avertizat de mai multe ori firma că podelele din interiorul turnului nu pot susţine o greutate mai mare de 400 de kilograme. Acum, întreaga structură riscă să se prăbuşească.

