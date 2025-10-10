Mărturii dramatice în cazul tinerei poliţiste care a murit din cauza complicaţiilor, la câteva ore după ce a născut într-o clinică privată din Constanţa, fără secţie ATI. Soţul femeii spune că tânăra a fost trimisă prea târziu la Spitalul Judeţean pentru îngrijire la Terapie Intensivă. Acum sunt aşteptate rezultatele autopsiei, iar concluziile vor fi trimise procurorilor.

Mădălina urma să devină mamă, după un tratament de fertilizare in vitro. Era la prima sarcină şi deşi era din Giurgiu, a ales să nască la un spital privat din Constanţa. Reprezentanţii spitalului spun că primele probleme au apărut marţi. La ora 13, tânăra de 29 de ani a venit la spital, cu dureri şi sângerări. A refuzat internarea, dar s-a întors în aceeaşi seară, când deja era în travaliu.

"S-a întârziat foarte mult. A avut o naștere ușoară. De la ora 22.30 până la ora 01.04, când a ieșit copilul. I l-au pus pe piept un sfert de oră, au avut conexiune, am filmare, e minunat, și de atunci a început calvarul", a povestit soţul tinerei care şi-a pierdut viaţa la câteva ore după naştere.

Potrivit clinicii unde a născut, tânăra mamă a avut o hemoragie puternică şi a fost nevoie să i se înlăture uterul. Reprezentanţii spitalului privat spun că atât femeia cât şi soţul au refuzat iniţial operaţia. Într-un comunicat, mai menţionează că: "(...) Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului (...) și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate", a arată într-o declaraţie oficială făcută de clinica privată unde s-a petrecut tragedia.

Soțul acuză presiuni în semnarea acordului medical

Soţul Mădălinei: I-au făcut histerectomie acolo, i-au făcut tot ce trebuie. Pe mine m-au pus... e normal să-și ia și ei niște măsuri, să semnez o foaie A4 cum că noi ne asumăm să nu… că nu vrem noi histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul.

Reporter Observator: Că nu vreți?

Soţul Mădălinei: Că nu vrem! Şi că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu numele dânsei, să semnez, în stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnul doctor, nu am spus că nu vrem. Are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, am mai vrea copii, dacă nu… nu riscăm viața ei. Nu, semnați ca să fie semnat și noi o vom rupe oricum.

Pentru că starea pacientei impunea Terapie Intensivă, echipa de doctori a decis să o transfere la Spitalul Județean din Constanța.

Transferul la Spitalul Județean Constanța și ultimele clipe

"A fost admisă direct la terapie intensivă, unde echipa medicală a intervenit prompt cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital. Din păcate, în ciuda eforturilor susţinute, stabilizarea nu a fost posibilă, evoluţia a fost stabil nefavorabilă, iar decesul a survenit la scurt timp după preluare", a declarat Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Constanţa.

Mădălina era poliţistă şi face parte dintr-o familie cunoscută din Giurgiu. Apropiaţii spun că a mai avut o naştere pe care a pierdut-o. Deşi medicii i-ar fi fost recomandată o cezariană, a insistat să nască natural.

Ce spun specialiștii despre atonia uterină

"Atonia uterină este una dintre complicaţiile rare, dar extrem de periculoase în cazul unei naşteri naturale. Înseamnă că în urma nașterii, uterul nu se contractă complet, iar acele vase de sânge nu se opresc. Sângerarea este cataclismică în situațiile astea", a explicat Giorgia Zambieri, medic ginecolog.

Revoltată şi îndurerată, familia a cerut ca necropsia să fie făcută de o echipă de medici din Bucureşti.

"Nu sunt medic, nu sunt specialist, nu pot să spun cine a greșit, nu caut un vinovat, nu vreau să dau în cap. Noi am ajuns aici din recenzii și din recomandări. Se putea întâmpla oriunde, nu vreau să acuz pe nimeni, însă o greșeală undeva trebuie să fie, cu toate că pe ea înapoi nu o să o aducă nimeni. Și pe mine nu mă interesează să cadă în cap, doar să nu mai treacă nimeni prin asta", a subliniat soţul Mădălinei.

Potrivit statisticilor OMS, 27% dintre decesele mamelor după naştere se datorează hemoragiilor.

