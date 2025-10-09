O zi care ar fi trebuit să fie cea mai fericită din viața unei tinere de 29 de ani a fost, din păcate, ultima. A devenit mamă, dar o complicație gravă a ucis-o. Soțul tinerei, polițistă în Giurgiu, a depus plângere împotriva spitalului privat la care soția sa s-a dus să nască natural, dar medicii se apără și spun că gravida nu s-a internat când i-au recomandat ei și că pacienta și soțul acesteia ar fi întârziat o operație de urgență care ar fi putut să-i salveze femeii viața. Când femeia a ajuns, în comă, la Spitalul Județean, medicii nu au mai avut ce să facă. Poliția face anchetă.

Tânăra în vârstă de 29 de ani s-a prezentat la un spital privat din Constanţa şi a acuzat contradicţii dureroase, dar a refuzat internarea. Câteva ore mai târziu a revenit, iar medicii au constatat că era în travaliu avansat. Femeia a ales să nască natural. Naşterea a decurs normal, copilul a venit pe lume sănătos, dar la scurt timp starea tinerei s-a agravat.

Ce spun medicii clinicii private

A suferit o hemoragie severă. Medicii clinicii private au decis să o opereze de urgenţă. Intervenţia a decurs fără complicaţii, însă pacienta a început să sângereze din nou. A fost transferată în regim de urgenţă la Spitalul Judeţean Constanţa, în stare critică, şi în ciuda eforturilor depuse de medicii nu a mai putut fi salvată.

Poliţia a deschis dosar penal şi continuă cercetările. Trupul neînsufleţit al tinerei a fost dus la morgă unde urmează să fie efectuată autopsia pentru a se stabili cauza exactă a deciziei. Între timp, reprezentanţii clinicii private susţin că primele indicii arată un sindrom hemoragic post partrum, una dintre cele mai grave complicaţii care pot să apară după naştere.

