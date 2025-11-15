Fetiţa de doi ani care a murit în cabinetul unei clinici de stomatologie din Bucureşti a fost înmormântată astăzi. În urma tragediei a rămas o familie îndurerată, cu un tată care cere ca cine a greşit să plătească. Devastat, acesta a povestit cum asistentele au fost trimise de recepţie peste drum, la o clinică de unde ar fi putut lua o trusă de prim-ajutor. Moartea micuţei ar putea schimba legea şi ar impune ca ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să se facă în spitale publice, unde există secţie de Terapie Intensivă, aparatură, personal specializat, iar măsurile pot fi luate prompt în cazul unei urgenţe.

Copila de doar doi ani a murit pe scaunul dentistului în timp ce trebuia să fie supusă unei intervenţii de rutină pentru două carii. Ea a fost anesteziată şi a intrat în stop cardio respirator. Timp de două ore medicii, mai întâi cei din clinică, apoi cei de la serviciul de urgenţă, au încercat să o resusciteze.

Procedura medicală a început joi, în jurul orei 17. La scurt timp, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Timp de două ore, medicii stomatologi, cât şi cei de pe ambulanţă, au încercat să o resusciteze. De două ori, copilul a fost readus la viaţă, însă, din păcate, a reintrat în stop. Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15.

"Ei au vrut să muşamalizeze tot. Au vrut să... în timp ce o resuscitatu pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă. [...] Ei au chemat Ambulanţa, au sunat la Ambulanţă, când copilul era mort!" a relatat tatăl fetiţei decedate.

Articolul continuă după reclamă

Deşi analizele fetiţei nu ieşiseră bine, stomatologul le-a spus că "e în regulă"

Părinţii spun că analizele fetiţei nu ieşiseră bine, dar că stomatologul le-a spus că "e în regulă".

"S-a dus viaţa unui copil de doi ani care era sănătos, într-adevăr ieşiseră nişte valori la analize mai mari, mult mai mari. Noi am insitat să nu ne ducem. [...] Aş vrea ca acea anestezistă, doamnă, să ieşiţi public să ne spuneţi de ce ne-aţi chemat aşa cu insistenţă, că eu nu văd doar un singur motiv. De bani, atât!" a mai povestit tatăl îndurerat.

Micuţa Sara a fost dusă de părinţi la analize în urmă cu câteva zile. După sosirea rezultatelor, aceştia au fost informaţi că unele dintre valorile de pe buletinul de analize sunt anormale. Mai exact, valorile indicilor TGO şi TGP, ale aşa numitelor Transaminaze - enzime hepatice - sunt mult peste valorile de referinţă. În timp ce celelalte valori se situau în intervalele de referinţă, cele două se distingeau prin valorile şi de şase ori mai mari.

"Avea nişte infecţii foarte mari la 2 sau 3 dinţi şi trebuia mers. Am mai făcut la dânşii şi a fost ok, nu a fost nicio problemă. De aia noi am mers cu inima deschis la dânşii! [...] Ne-am dus la Bucureşti cu cea mai mare încredere, că aici a mai murit un copil, acum şaşe ani, la Piteşti, care este de aici, dintr-o comună. Mă ştiu şi cu tatăl copilului, chiar aseară am vorbit. Cine a greşit trebuie să plătească şi o să merg până în pânzele albe!" a relatat tatăl fetiţei decedate.

Nereguli mari la clinica privată: "Nu aveau nici trusă de prim ajutor"

"Când au ieşit primele două asistente, [...] recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim-ajutor, vă daţi seama?" a mai spus bărbatul.

La intervenție au participat două doctoriţe: un medic anestezist care lucrează şi la Spitalul Militar și un medic stomatolog care lucrează la Spitalul Clinic CF2. Amândouă au fost audiate şi lăsate să plece acasă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosar. Corpul de control al Ministerului Sănătăţii a fost trimis în control la clinică.

Pe de altă parte, inspectorii ministerului au descoperit că lanţul de clinici nu avea autorizaţie de anestezie pentru acest sediu, ci pentru un altul. Şi neregulile nu se opresc aici. Clinica stomatologică cu sedare profundă ar trebui să aibă, pe lângă cabinetul propriu-zis, un salon de supraveghere postanestezică, unde medicul ATI să asiste pacientul după intervenţie. Surse din Ministerul Sănătăţii susţin că nu existau echipamente şi medicaţie necesară, iar parterul sediului nu avea Autorizaţie Sanitară de Funcţionare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰