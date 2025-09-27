Adolescentul de 17 ani care a trimis sute de e-mailuri şi a ameninţat cu masacre în şcoli este internat acum la spitalul de psihiatrie, păzit zi şi noapte. Anchetatorii au fost şocaţi de declaraţiile lui. Dă dovadă că nu regretă nimic din ce a făcut şi că i-a plăcut mult să vadă mobilizarea forţelor speciale care îl căutau.

Arestat pentru 30 de zile, Lucas a cerut să fie anchetat în libertate, dar magistraţii au refuzat. În faţa judecătorilor a rămas tăcut şi nu a mai repetat ieşirea de la audieri, când a sărit la bătaie.

După ce a fost prezentat în faţa judecătorilor Curţii de Apel București, adolescentul a fost escortat înapoi la Spitalul Dr. Alexandru Obregia din Capitală. Este monitorizat de medici şi păzit non-stop de poliţişti. Procurorii DIICOT au cerut arestarea lui pentru că îl consideră un pericol public, având în vedere că ameninţările sale au alertat forţele de ordine din toata ţara.

Ce spun medicii despre suspect

Medicii care îl au în grijă spun că suspectul are comportament antisocial, este impulsiv, incapabil de empatie şi responsabilitate. Psihiatrii spun că asemenea indivizi sunt greu de adus pe calea cea bună. Dovadă că a recidivat. FBI a cerut anul trecut extrădarea lui pentru acuzaţii asemănătoare, dar Justiţia de la noi a respins solicitarea.

"A înţeles inclusiv consecinţele care derivă din aceste fapte şi urmăririle, nu doar cât costă contribuabilului român că o să ai poliţie şi o să ai un întreg sistem de pază şi protecţie care trebuie să meargă către şcoli, către spitale, către instituţii publice", a declarat Gabriel Diaconu, medic psihiatru.

Adolescentul ar fi mărturisit la audieri că este pasionat de criminalitate şi că s-a bucurat când presa a spus că el a pus pe jar FBI-ul. Cu nişte e-mailuri de ameninţări cu bombă la peste 450 de şcoli şi sinagogi din Statele Unite a reuşit să ridice elicoptere de la sol şi să mobilizeze mii de ofiţeri speciali, într-o operaţiunea care a costat sute de milioane de dolari.

"Singura scăpare o are când e în faţa internetului şi sunt aceste grupuri care fac acest tip de swatting, swatting care înseamnă să pui autorităţile în alertă şi să vezi ulterior cum reacţionează", a declarat Florin Radu, avocatul lui Lucas.

Swatting-ul, practica periculoasă şi ilegală pornită din SUA

O practică periculoasă şi ilegală pornită din Statele Unite. În 2017, un băiat de 28 de ani din Kansas a fost împuşcat de trupele speciale după ce un tânăr de 20 de ani a făcut un apel fals la serviciul de urgenţă.

"El este influneţat de mai mulţi ani să facă în aceste chestiuni şi le-a învăţat în acele grupuri în care a fost, grupuri online care ajung ele cumva la tine, te integrează. Este vorba de o persoană cu probleme medicale care se află sub tratament medicamentos", explică Florin Radu, avocatul lui Lucas.

Complicele suspectului, o fată de 14 ani, a venit cu o poveste similară în faţa anchetatorilor. Pentru că vrea să dea la Academia de Poliţie, a vrut să vadă cum se mobilizează autorităţile în cazul ameninţărilor. Adolescentul este acuzat de DIICOT de ameninţări în scop terorist, faptă pedepsită cu până la 12 ani de închisoare.

