Un accident violent a avut loc joi seară în Suceava. O maşină s-a izbit frontal de un mijloc de transport în comun.

Accidentul rutier dintre un autoturism şi un autobuz s-a produs joi seară, în municipiul Suceava, pe Bulevardul George Enescu. Imagini surprinse de la locul coliziunii arată pagubele produse la ambele vehicule.

În urma impactului, au fost rănite două persoane, iar alte trei autoturisme parcate în apropiere au fost avariate. Cele două victime, pasagere în maşină, au fost transportate spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția a deschis o anchetă şi urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

