Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Maşină făcută praf după un impact frontal cu un autobuz, în Suceava. Două persoane, rănite

Un accident violent a avut loc joi seară în Suceava. O maşină s-a izbit frontal de un mijloc de transport în comun.

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 07:29

Accidentul rutier dintre un autoturism şi un autobuz s-a produs joi seară, în municipiul Suceava, pe Bulevardul George Enescu. Imagini surprinse de la locul coliziunii arată pagubele produse la ambele vehicule.

În urma impactului, au fost rănite două persoane, iar alte trei autoturisme parcate în apropiere au fost avariate. Cele două victime, pasagere în maşină, au fost transportate spital pentru îngrijiri medicale. 

Poliția a deschis o anchetă şi urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident auto suceava raniti autobuz
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația?
Observator » Evenimente » Maşină făcută praf după un impact frontal cu un autobuz, în Suceava. Două persoane, rănite