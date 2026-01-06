Mașină răsturnată în albia râului Bistrița. Șase persoane se aflau în interior, printre care patru copii

Un grav accident rutier a avut loc în municipiul Vatra Dornei, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Incidentul a mobilizat un important dispozitiv de intervenție al autorităților.

La fața locului au fost trimise două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. În scurt timp, resursele medicale au fost suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ. De asemenea, două echipaje de jandarmi au intervenit în sprijin, cu două autospeciale.

Pompierii militari, ajutați de jandarmi, au reușit să evacueze din mașină șase persoane: doi adulți și patru copii. Din fericire, toate victimele erau conștiente și cooperante în momentul salvării. Acestea au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele accidentului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰