Mașini de 165.000 de euro, urmărite internațional, găsite în Portul Constanța

Autoritățile au descoperit în Portul Constanța trei autoturisme căutate în Letonia, Danemarca și Norvegia, cu o valoare totală de 165.000 de euro. Vehiculele, cu numere de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia, se aflau în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjici și urmau să fie transportate în Georgia, potrivit news.ro.

"Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, la data de 15 august 2025, trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia. Verificările au fost efectuate în Portul Constanţa, în incinta unui operator portuar, de către poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud", anunţă sâmbătă instituţia.

În cadrul controlului, au fost identificate trei autoturisme cu plăcuţe de înmatriculare specifice Regatului Suediei, Regatului Danemarcei şi Norvegiei, aflate în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjici.

"În urma verificărilor specifice, s-a stabilit că două dintre aceste autovehicule erau de fapt înmatriculate în Lituania şi Germania. Totodată, cu sprijinul ofiţerilor Frontex detaşaţi la Garda de Coastă, s-a confirmat că toate cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare, alertele fiind introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia", explică reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Autoturismele, evaluate la aproximativ 165.000 de euro, urmau să fie exportate în Georgia, pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional cu rampe/şine de încărcare/descărcare).

Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei, pentru continuarea cercetărilor.

În prezent, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

