Traficul din București ar putea funcţiona după model american. Potrivit unui proiect al unui consilier local, mașinile cu minimum patru persoane ar putea merge pe benzile destinate autobuzelor. Specialiştii spun însă că măsura va duce la o circulaţie haotică, pentru că nimeni nu poate să numere câţi pasageri sunt în fiecare autoturism.

În acest moment, culoarele speciale sunt destinate doar mijloacelor de transport în comun, dar legislaţia s-ar putea schimba în curând. După modelul din Statele Unite, unde în 20 de state există benzi doar pentru maşini cu peste 2 pasageri, în Bucureşti s-ar putea da permisiunea autoturismelor care au patru ocupanţi.

Măsura, menită să încurajeze mai mulţi bucureşteni să folosească maşina personală mai puţin

Oficialii primăriei cred că măsura ar încuraja pe mulţi bucureşteni să circule mai puţin cu mașina personală.

"Sa încurajăm de exemplu când merg la şcoala, să ia şi doi colegi. Benzile stau goale, pe când, lângă aceste benzi, sunt maşini care stau bară la bară şi se chinuie" a explicat consilierul PMB Cristian Popescu.

Dacă în SUA se dau amenzi usturătoare pentru cei care abuzează de liniile speciale, specialiştii cred că în Capitală nu se pot sancţiona contravenienţii.

"Mi se pare o utopie. Sunt foarte puţine maşini care au patru persoane. Şi apoi, cine stă să le numere?" a explicat fostul şef al Brigăzii Rutiere, Dan Jianu.

Semafoarele intermitente, altă modificare propusă

O altă modificare propusă de iniţiatorul proiectului este instalarea de semafoare intermitente pentru dreapta în intersecțiile cu cel puțin două benzi pe sens.

"Un exemplu este acest semafor, unde şoferii care vor să facă dreapta sunt obligaţi să stea la roşu, chiar dacă imediat după el există o bretea specială pentru dreapta care este mai tot timpul liberă" a mai explicat reporterul Observator Ana Grigore.

"O să se fluidizeze foarte mult traficul dacă pun semafoare intermitente. Sunt zile în care se stă 45 de minute numai aici, la intersecţia asta" a spus un şofer din Bucureşti.

"Este util, însa două benzi pe sens mi se pare cam puţin pentru acel intermitent dreapta, aş pune de la minim trei benzi în sus. [...] Pentru a evita benzile aglomerate şi claxoanele" şi-a dat cu părerea un alt şofer.

Dacă vor fi aprobate de consilierii generali, modificările ar putea fi aplicate în cel mult șase luni.

