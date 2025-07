Maternitatea funcţiona din 1912. Unitatea sanitară şi-a închis porţile în luna decembrie a anului trecut, după ce o bucată de tavan s-a prăbușit. Expertiza tehnică a arătat că problemele spitalului nu pot fi rezolvate prin simple reparații. Doar printr-o minune, în clădire nu s-a întâmplat o tragedie. Şi doar dintr-o mare pasiune cadrele medicale au rămas să lucreze aici, până când s-a închis.

La opt luni distanţă ne bucurăm de normalitate. Maternitatea Odobescu își redeschide porțile, într-un spațiu nou şi sigur. Iar medicii de aici - aceiași care nu au vrut să renunțe - fac din nou minuni. Dar de această dată, în condiții pe măsura efortului lor.

"Aici avem două compartimente: Secţia de Prematuri şi Secţia de Terapie Intensivă. Secţia de Terapie Intensivă are zece paturi. Vedeţi, este dotată ca la NASA, deci are unităţi de terapie, are toate ventilatoarele moderne", spun reprezentanţii spitalului.

Vezi și

Gabriela Olariu a lucrat o viață în Secţia de Terapie Intensivă Neonatală. În ultimele luni, în lipsa unui loc unde să facă ceea ce ştie mai bine, a dat consultaţii în. ambulatoriu. Acum, a revenit în locul în care se simte cel mai bine: în spitalul pentru care, alături de alte sute de oameni, a ieşit în stradă.

"Restul este istorie. Doresc să mă gândesc la viitor. Doresc să salvez copiii. Doresc să fie cât mai multă lume mulţumită de noi", a declarat Gabriela Olariu, şef secție ATI. "Aşa cum v-am spus acum şapte luni, ştiţi ce o să se întâmple cu noi? O să renaştem! Ca pasărea Phoenix! Asta este ziua în care vă promit că vom renaşte, din punct de vedere profesional", a declarat Mihaela Ţunescu, medic neonatolog.

Clădirea a găzduit un spital privat şi, ulterior, a fost predată în luna aprilie primăriei Timişoara. Cadrele medicale au fost şi ele pe şantier, încă de la început. "Am cărat materialele, am aranjat incubatoarele, am adus tot ce e necesar. Cot la cot cu muncitorii. Ei renovau - ei pe o parte, noi pe partea cealaltă ştergeam, am aranjat, am măturat, am adus totul de dincolo. Avem fluturi în stomac", a mărturisit Emilia Brăescu, asistent principal ATI.

Cel puţin trei ani de acum încolo, Maternitatea Odobescu va funţiona în această clădire care are patru săli de operaţii şi saloane cu 60 de locuri, faţă de 160 câte avea spitalul înainte. Clinica cu o suprafaţă de aproximativ 2000 de metri pătraţi are lift pentru transportul tărgilor, dar şi acces pentru ambulanţe.

"S-a lucrat la blocul operator, s-a lucrat la încă o sursă de curent. S-a întărit volumul de oxigen", a declarat Stela Iurciuc, manager Spitalul Municipal Timișoara. Lucrările de renovare au costat 300.000 de lei, iar primăria va plăti în fiecare lună aproximativ 44.000 de euro pe chirie. În acest preţ sunt incluse spaţiile medicale, cât şi echipamentele medicale, mobilierul şi aparatura medicală.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui eliminat complet sporul de radiații pentru angajații din Parlament și Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰