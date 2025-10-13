Atac şocant la un loc de joacă în Braşov. Un bărbat, înarmat cu o seceră, a agresat un copil de 13 ani, pentru că a sărit în trambulină, deşi programul parcului se încheiase. Băiatul a ajuns la spital, i-au fost puse copci şi are nevoie de mai multe zile de spitalizare. Atacatorul e în arest la domiciliu timp de o lună.

"Ia mâna de pe copil, băi!"

Sunt strigătele care au dezlănţuit haosul într-un parc din centrul Braşovului. Un bărbat, cu o seceră în mână, amenință un adolescent. În doar câteva clipe, totul degenerează. Fără să mai țină cont de nimic, atacatorul lovește.

Martorii au încercat să intervină

Un martor încearcă disperat să oprească scandalul, în timp ce un alt copil, prieten cu adolescentul rănit, fuge speriat din calea bărbatului furios.

"Noroc că a ajuns fratele meu acolo şi a aplanat şi s-a băgat acolo între ei, că nenorocitul nu ştiu ce putea să facă", a declarat Răzvan Cudrici, proprietarul locului cu trambuline.

Copilul de 13 ani a fost dus de urgență la spital. A avut nevoie de copci, iar acum e în afara oricărui pericol.

Copilul a fost dus la spital cu o plagă adâncă

"A fost un traumatism prin tăiere în regiunea fesieră. E o plagă destul de adâncă, dar a fost reparat, a fost suturat. Evoluţia e bună, din fericire, era un nerv acolo, dar nu a ajuns la el", a transmis Marcel Albean, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Copii din Braşov.

"Acea trambulină nu era nici măcar împrejmuită cu gard de protecţie. Minorul nu avea de unde să ştie că poate sau nu să fie folosită, mai ales că programul de funcţionare era până la ora 22. Până la acest moment, nu s-a pus problema de cuantumul unor eventuale despăgubiri pe partea civilă", a subliniat Remus Sâmbotin, avocatul familiei.

Reprezentanţii companiei din Prahova, care administrează locul de joacă pe care îl păzea bărbatul, spun că individul era pus, temporar, să supravegheze spațiul.

Bărbatul care l-a atacat pe copil nu era angajat legal

"Era un nene pe care l-am pus eu acolo să se uite. A stat o seară acolo. Era cineva pe care l-am pus eu pentru o zi acolo, dar nu era paznic", a precizat Daniel Coancă, proprietarul locului cu maşinuţe.

"Materialul probator pe care poliţiştii l-au adunat până la acest moment a dus la reţinerea bărbatului agresor. Apoi a fost prezentat de către procurorul de caz în faţa judecătorului care a emis pe numele acestuia un mandat de arestare la domiciliu pentru 30 de zile", a explicat Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Braşov.

Bărbatul e urmărit penal pentru tulburarea liniștii publice și purtare abuzivă. În paralel, autoritățile verifică dacă era angajat în mod legal ca să păzească locul de joacă.

