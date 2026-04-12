Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, de Paşte: "Vă îndemn să fim solidari în fapte"

Nicușor Dan a transmis un mesaj de Paște în care îndeamnă la solidaritate și speranță, într-un context marcat de incertitudini și dificultăți. Preşedintele subliniază importanța valorilor precum încrederea, bunătatea și sprijinul reciproc, ca repere esențiale în depășirea provocărilor actuale.

"Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc - încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni", a postat Nicuşor Dan pe Facebook, cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

"Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine. Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate. Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături", a mai scris Nicuşor Dan pe Facebook.

