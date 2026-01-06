Antena Meniu Search
Video Mii de credincioși participă la Slujba de Bobotează oficiată de ÎPS Teodosie, la malul mării

Mii de credincioşi s-au adunat la malul mării pentru a participa la slujba de Bobotează oficiată de Înaltpreasfințitul Teodosie. La finalul slujbei, trei cruci vor fi aruncate în apa mării pentru a fi recuperate de tineri curajoşi.

de Andreea Filip

la 06.01.2026 , 09:34

În jurul orei 11, Arhebiscopul Tomisului va ieși în fața Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța și împreună cu preoții și credincioșii vor porni în procesiune către portul turistic Tomis, acolo unde au fost deja pregătite sticlele cu apa sfințită. Acestea sunt așezate în forma Crucii Sfântului Andrei.

În portul turistic Tomis, va avea loc slujba de sfințire mare a apei, iar la final Arhebiscopul Tomisului va arunca, așa cum face în mod tradițional în fiecare an, cele trei cruci în apa mării, care are 8-9 grade Celsius.

Temperatura la malul mării este undeva în jurul a 15 grade Celsius, așadar, condiții meteo sunt blânde cu cei care vor recupera crucile. Despre ei, se spune că vor fi sănătoși, norocoși și binecuvântați întregul an.

Andreea Filip
