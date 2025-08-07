Video Mii de pelerini la Sihăstria. Ore de așteptare pentru a se închina la moaștele părinților Paisie și Cleopa
Mii de pelerini, unii veniţi de peste hotare s-au strâns la mănăstirea Sihăstria din Neamţ, unde este zi de mare sărbătoare. Astăzi este proclamată oficial canonizarea duhovnicilor Paisie Olaru și Cleopa Ilie ca sfinți ai Moldovei. Procesiunea de închinare a credincioşilor la racla cu moaştele sfinţilor a început în jurul prânzului.
Zeci de mii de oameni au venit la mănăstirea Sihăstria, s-a format o coloană de maşini care s-a întins pe aproape 20 de kilometri, parcurşi în aproximativ două ore. Mulţi au renunţat la maşini, la 6 - 7 km distanţă de mănăstire şi au venit pe jos.
S-au aşezat în rând şi aşteaptă să se închine la moaştele celor doi sfinţi. Credincioşii vin de peste tot şi au declarat că drumul nu li s-a părut lung şi că au mai făcut acest traseu pentru a se închina în chiliile celor doi preoţi canonizaţi sfinţi în primăvara acestui an.
Duhovnicii Paisie Olaru și Cleopa Ilie au devenit sfinți ai Moldovei cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române, ar credincioşii spun că şi-au câştigat denumirea de "sfânt" pe bună dreptate pentru că au fost sfinţi încă de când erau în viaţă pentru faptul că îi ajutau pe oameni şi reuşeau de la o singură privire să-şi dea seama de problemele fiecăruia şi să le ofere şi câte o soluţie.
Slujba a început la 08:30, iar în jurul orei 13:30 au început să se închine la moaştele celor doi sfinţi care vor rămâne de acum, la Sihăstria, spre închinare.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰