Mii de pelerini, unii veniţi de peste hotare s-au strâns la mănăstirea Sihăstria din Neamţ, unde este zi de mare sărbătoare. Astăzi este proclamată oficial canonizarea duhovnicilor Paisie Olaru și Cleopa Ilie ca sfinți ai Moldovei. Procesiunea de închinare a credincioşilor la racla cu moaştele sfinţilor a început în jurul prânzului.

Zeci de mii de oameni au venit la mănăstirea Sihăstria, s-a format o coloană de maşini care s-a întins pe aproape 20 de kilometri, parcurşi în aproximativ două ore. Mulţi au renunţat la maşini, la 6 - 7 km distanţă de mănăstire şi au venit pe jos.

S-au aşezat în rând şi aşteaptă să se închine la moaştele celor doi sfinţi. Credincioşii vin de peste tot şi au declarat că drumul nu li s-a părut lung şi că au mai făcut acest traseu pentru a se închina în chiliile celor doi preoţi canonizaţi sfinţi în primăvara acestui an.

Duhovnicii Paisie Olaru și Cleopa Ilie au devenit sfinți ai Moldovei cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române, ar credincioşii spun că şi-au câştigat denumirea de "sfânt" pe bună dreptate pentru că au fost sfinţi încă de când erau în viaţă pentru faptul că îi ajutau pe oameni şi reuşeau de la o singură privire să-şi dea seama de problemele fiecăruia şi să le ofere şi câte o soluţie.

Slujba a început la 08:30, iar în jurul orei 13:30 au început să se închine la moaştele celor doi sfinţi care vor rămâne de acum, la Sihăstria, spre închinare.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰