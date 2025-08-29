Ministerul Sănătăţii va acoperi costurile tratamentului Laviniei Vlad, pacienta care a contractat o ciupercă extrem de periculoasă în timp ce era internată la Centrul de Arși de la "Floreasca". Tânăra se află acum într-un spital din Belgia, iar anunţul a fost făcut de sora ei pe reţelele de socializare.

"În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situația medicală a Laviniei. Speranța noastră, la care nu am renunțat vreodată, a devenit acum mai mare și mai puternică decât frica" - astfel a început postarea scrisă de sora Laviniei, Alina Alexandru pe Facebook.

Postarea e însoţită şi de o fotografie a Laviniei prin care îi mulţumeşte ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Vrem să mulțumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situația de la spitalul Floreasca și nu s-a lăsat intimidat, deși știm că unele adevăruri nu sunt ușor de scos la iveală. Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislației mutilate. Și pentru că nu și-a uitat promisiunea de a căuta soluții și a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei" a mai scris Alina Alexandru.

Spitalul Floreasca, rămas fără statut de centru de arşi

Cazul a readus în atenţie incapacitatea statului de trata marii arşi, la 10 ani de la incendiul care a mistuit clubul Colectiv şi a făcut zeci de victime.

După izbucnirea scandalului, Ministerul Sănătății a trimis control în spital. Rezultatele arată nereguli grave, produse de curățenie neautorizate și uși de izolare defecte. Coordonatorul centrului și șefa laboratorului au fost demiși.

După incidentul de acum şi după ample verificări, secţia Spitalului Floreasca în care fost tratată Lavinia a rămas fără statutul de centru de arşi. Ministerul Sănătăţii a început o amplă anchetă care a ajuns pe masa procurorilor.

