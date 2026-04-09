Ministrul Muncii: Aproape 500 de oameni, fără forme legale, în câteva zile. Amenzi de peste 7 milioane lei
500 de oameni au fost găsiți fără forme legale. Inspecţia Muncii a aplicat sancţiuni de peste şapte milioane de lei în doar câteva zile, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.
"Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă. În doar câteva zile, Inspecţia Muncii a aplicat sancţiuni de peste şapte milioane de lei. Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale. Nu e puţin. Nu e normal. Şi nu poate fi ignorat. Am spus că vom face controale constante. Le facem", a scris ministrul.
Fără forme legale
Inspecţia Muncii a anunţat, tot joi, că, în săptămâna 30 martie - 3 aprilie, a efectuat 1.859 de controale efectuate la nivel naţional şi a aplicat amenzi în valoare totală de 7,092 milioane de lei.
Totodată, 491 de persoane au fost identificate prestând muncă nedeclarată, au fost aplicate 1.152 de sancţiuni (amenzi şi avertismente), iar trei echipamente de muncă au fost oprite pentru a preveni accidentele grave.
