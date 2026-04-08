Lumea fotbalului internaţional s-a oprit într-un moment de reculegere după moartea lui Mircea Lucescu. De la Istanbul, până la Doneţk şi Madrid, cele mai importante echipe i-au adus un ultim adio „ahitectului fotbalului“. Pentru unele dintre cele mai mari cluburi europene, Il Luce a pus bazele succesului lor de astăzi.

Mircea Lucescu a fost antrenorul care a dus clubul Galatasaray în Europa. Împreună cu Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, Il Luce a adus echipei din Turcia Supercupa Europei, în 2000. Într-un mesaj pe reţelele sociale, clubul l-a omagiat pe Lucescu. "Am aflat cu profundă tristețe că Mircea Lucescu, care a adus țării noastre încă un trofeu european prin câștigarea UEFA Supercupe și care a fost antrenorul echipei noastre și la al 15-lea nostru titlu de campion, a încetat din viață. Nu te vom uita, Lucescu".

Şi Beşiktaş este un club antrenat şi crescut de Mircea Lucescu. Pentru fanii „Vulturilor Negri", antrenorul român a fost strategul care a adus cea mai importantă glorie din istoria clubului: sferturile de finală ale Cupei UEFA din 2003 şi campionatul centenarului din 2002.

Reacţia clubului Real Madrid după moartea lui Mircea Lucescu

"Am aflat cu mare tristețe că fostul nostru antrenor, arhitectul campionatului nostru din anul centenar, Mircea Lucescu, a încetat din viață. Nu te vom uita niciodată, Lucescu, odihnește-te în pace. Adio, Luce".

Cel mai mare succes l-a atins, însă, la Șahtior Donețk, echipa ucraineană alături de care a cucerit 22 de trofee. După moartea sa, Rinat Ahmetov, patronul lui Şahtior, l-a numit pe Lucescu „arhitectul visului nostru“.

Mircea Lucescu a antrenat pe Șahtior între 2004 și 2016. Mircea Lucescu deține recordul pentru cele mai multe sezoane, meciuri și trofee câștigate și este cel mai de succes antrenor din istoria lui Șahtior. Mulțumim pentru tot, Mister. Numele tău este scris pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Mare Antrenor.

Şi Echipa Paok Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu a postat o fotografie alb-negru însoţită de un mesaj copleșitor. "Un antrenor legendar. Un om de mare valoare. PAOK FC deplânge pierderea lui Mircea Lucescu, un om care a lăsat o amprentă durabilă în fotbalul mondial și a inspirat generații prin caracterul, cunoștințele și prezența sa".

Florentino Perez, patronul clubului de fotbal Real Madrid, a transmis şi el un mesaj de adio.

Clubul de fotbal Real Madrid, președintele și Comitetul de Directori regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, cel care a fost selecționerul echipei naționale de fotbal a României și Turciei. Real Madrid dorește să transmită condoleanțele, dragostea și afecțiunea către familia dumnealui, colegilor dumnealui, cluburile dumnealui și tuturor celor care l-au iubit.

Şi președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de condoleanțe Federației Române de Fotbal și familiei Lucescu.

"Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani", scrie FIFA.

Despre spiritul lui Mircea Lucescu a vorbit şi fostul selecţioner al Italiei, Fabio Capello.

"Un antrenor extraordinar, o persoană minunată, simpatică, era plin de viaţă. Când îl întâlneai îi plăcea să vorbească despre fotbal, dar şi despre alte lucruri... era o persoană curioasă", a declarat Fabio Capello, fost selecţioner al Italiei.

Un mesaj a transmis şi copilul lui de suflet, Andrea Pirlo, legendarul mijlocaş italian lansat de Lucescu la Brescia. De 3 ori fotbalistul anului în Serie A, Pirlo a câștigat 6 titluri în Italia, două cu AC Milan și 4 cu Juventus.

"Mulțumesc pentru tot, domnule, nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc! M-ai crescut ca pe un fiu dându-mi șansa să mă compar cu alții când eram foarte tânăr", a scris Pirlo.

Reacţii au venit de la Diego Simeone, unul dintre cei mai bogaţi antrenori ai planetei. Argentinianul a fost sub comanda lui Lucescu la două cluburi: Pisa şi Inter Milano.

"Îmi aduc aminte când eram tânăr, la 20 de ani, anii 90-91, la Pisa (...) el mă ducea la el acasă, mă proteja pentru că eram un copil şi chiar am amintiri extraordinare despre persoana lui şi despre el ca antrenor", a declarat Diego Simeone, antrenor.

Cele mai importante publicaţii din întreaga lume au titrat despre moartea lui Mircea Lucescu - legenda şi omul care a inspirat generaţii întregi.

