La Cluj-Napoca, mişcarea ţine loc de portofel. Călătorii pot face exerciţii sau să pedaleze pe o bicicletă statică pentru a urca în autobuz fără să plătească niciun leu. În două staţii inteligente din oraş, un bilet de transport se obţine cu efort, la propriu.

20 de genuflexiuni. Acesta e preţul pe care Nichita, student în Cluj, a ales să îl plătească pentru a călători gratis cu autobuzul.

"Mi se pare o idee bună, mai ales că s-a scumpit şi preţul la bilete. Aşa că, de ce nu? Încurajez lumea să facă puţină mişcare", susţine un student.

Biletul de sănătate s-a întors în oraş pentru a şasea oară şi a fost primit cu la fel de mult entuziasm ca până acum. Practic, în două staţii de autobuz din oraş, mişcarea se transformă în călătorii gratuite, dar după anumite reguli.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iniţiativa le aparţine celor de la "Sports Festival" şi vor ca, în acest mod, să promoveze mişcarea şi un stil de viaţă sănătos.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Davin e din Indonezia, dar studiază afaceri internaţionale la Cluj. Circulă des cu autobuzul şi îi place că poate îmbina utilul cu plăcutul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cele două staţii rămân deschise la Cluj până la începutul lunii decembrie. Din 2020, de la lansarea campaniei, au fost obţinute peste 200 de mii de bilete de autobuz prin mişcare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰