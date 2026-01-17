Misiune dramatică de salvare la Craiova. Șapte oameni au fost la un pas să moară într-un lac înghețat. O fetiţă de cinci ani care a încercat gheaţa a căzut în apă, iar tatăl ei şi mai mulţi trecători s-au aruncat să o salveze. Copila a stat cel puţin 20 de minute printre sloiuri în aşteptarea pompierilor.

Scenele dramatice au fost filmate în parcul Nicolae Romanescu din Craiova, după ce o fetiţă de 5 ani a căzut în apa înghețată. Tatăl ei a sărit imediat să o scoată, dar malul abrupt și apa plină cu sloiuri de gheaţă i-au blocat pe amândoi la 10 metri de mal.

Un vietnamez care se plimba prin parc a sărit să dea ajutor

În timp ce martorii încercau disperați să îi arunce fetiţei o sanie de care să se ţină, un vietnamez care se plimba prin parc a sărit să dea ajutor, dar a rămas și el blocat în apă. Până să ajungă pompierii, încă patru trecători s-au aruncat în lac într-un lanţ uman al disperării. Agitația a continuat și după sosirea salvatorilor. Oamenii de pe mal, cereau o intervenție mai rapidă.

După aproape o jumătate de oră, fata a fost scoasă din apa îngheţată. După aceea, salvatorii l-au dus la mal şi pe tatăl ei. "S-a intervenit cu o barcă pneumatică, mai multe ambulanţe SMURD şi o ambulanţă SAJ", a declarat Tania Vîlceanu, purtător de cuvânt ISU Dolj. Fetiţa, tatăl ei şi trecătorii care au sărit să îi ajute au fost duşi la spital şi sunt acum sub supraveghere medicilor. Pompierii avertizează că lacurile îngheţate pot să devină capcane mortale.

