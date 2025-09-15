Anchetă la Spitalului Județean Reșița, unde un bărbat de 66 de ani a murit. Familia susţine că o treaptă a unei scări a cedat și bărbatul a căzut și s-a lovit puternic la cap. Medicii spun însă că omul ar fi suferit un infarct. Doar necropsia va face lumină în acest caz.

Rudele victimei sunt convinse că bărbatul a murit după ce a căzut pe scara veche şi spartă a Spitalului Judeţean din Reşiţa. Martor al tragediei ar fi fost chiar prietenul lui care susține că omul a căzut, s-a lovit la cap şi a murit.

Martor: "Am văzut bucata de beton ruptă"

Adrian Golea, prietenul victimei: A călcat pe marginea unei trepte şi s-a rupt bucata aia de beton sau ce fost.

Reporter Observator: Iar dumneavoastră aţi văzut bucata de beton ruptă?

Adrian Golea: Da, că era jos. După aceea au venit doi oameni şi au luat bucata aia de acolo.

Autorităţile au o altă variantă.

Versiunea autorităţilor

"Cei de la UPU care au încercat să îl resusciteze atunci imediat, mi-au spus că ar fi semne clare de ceva infarct, accident vascular", a transmis Ioan Crina, vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Reporter Observator: Deci nu avea probleme cu inima?

Adrian Golea: Nu, nu cred.

Reporter Observator: Nu credeţi sau sunteţi sigur?

Adrian Golea: Cred că 100%.

Bărbatul care a murit NU suferea de boli cardiace şi venise în spital pentru altă problemă. Fiica lui reclamă faptul că a aflat de tragedie de la prietenul tatălui ei şi nu de la reprezentanții spitalului.

Fiica victimei, revoltată pe anchetă

"Sunt în Italia şi în seara asta încerc să găsesc să vin în România să rezolv cazul. O să dau în judecată spitalul, pentru că nu mi se pare normal. O persoană internată în spital să moară chiar în spital", a declarat Larisa Raluca Ureche, fiica victimei.

Conducerea spitalului NU a comentat cazul.

"Dar nu cred ca sunt camerele acolo. Este o cameră de filmat care bate exact pe acea treaptă. Dacă cauza este treapta, atunci cineva va răspunde", a mai precizat vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin.

"Acum sunt în cadrul inspecţiei. Urmează să fie făcute toate verificările, după care o să venim cu un punct de vedere", a informat Milos Dănilă, director DSP Caraș-Severin.

Necropsia va spune clar cauza morţii: lovitură, cum spune familia, sau infarct, scum susţin medicii.

Spitalul, o clădire veche de 50 de ani

"E periculos! Scările-s periculoase, mai ales pentru bolnavi", a spus o pacientă internată la acelaşi spital.

"Trebuie investiţii făcute, cu siguranţă. E totul vechi şi ar trebui. Păi sigur că sunt periculoase. Se poate oricând desprinde şi să se întâmple astfel de incidente", a completat altă persoană.

Clădirea unităţii medicale are 50 de ani. Conform unei statistici de anul trecut, 239 de clădiri din cele 3.040 aflate în rețeaua publică de sănătate se află în risc iminent de prăbușire, respectiv clasa 1 de risc seismic.

