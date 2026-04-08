Antreprenorul Dragoş Anastasiu, fost vicepremier al României pentru o scurtă perioadă, a vorbit cu Teodora Tompea despre contextul economic pe care ţara noastră şi întreaga lume îl traversează, dar şi despre perspectivele mediului antreprenorial.

Dragoş Anastasiu: "Avem turbulenţe, dar nu criză profundă"

"Eu fac business de 30 de ani în România și am fost obișnuit cu criză după criză. Sunt mulți care nu-și mai aduc aminte că prin anii 1996-1997, cam când începeam eu businessul, inflația era 200%, ROBOR era 140%. Poate au uitat asta. Au uitat și criza din 2009-2010. Am uitat şi pandemia, da? Eu nu cred că România este într-o criză economică în momentul de față. Sigur că avem turbulențe importante și le vedem acum după războiul din Orientul Mijlociu, dar potențialul României este extraordinar. Banii europeni...se termină PNNR, dar încep să vină și ceilalți bani, fondurile clasice, sunt sume mari care intră în România și eu cred că trecem o perioadă dificilă, dar nu o criză profundă. Cel puțin încă nu este așa ceva", a spus Anastasiu.

Dragoş Anastasiu: "Statul să nu se încurce. Economia merge pe încredere"

"În primul rând, statul ar trebui să nu încurce. Ăsta este primul lucru. În general încurcăm. Și vă dau un exemplu. Economia merge pe încredere. Antreprenorii trebuie să aibă încredcere. Și atâta timp cât statul român datorează mulți bani antreprenorilor și datorează mulți bani antreprenorilor, nu se poate construi încredere. Pe de-o parte venim cu scheme de ajutor de stat, pachetul de reforme, de stimulare economică, pe de altă parte nu plătim datoriile către privați. Nenumărați constructori care n-au facturile la zi, cei din Sănătate, cei din Energie și așa mai departe. Sunt multe miliarde. Ori dacă nu ai încredere și dacă statul nu se comportă normal, nu respectă legea, este foarte greu să înaintezi într-o economie serioasă. Pe de-o parte. Pe de altă parte, statul încurcă prin birocrație. Sunt mult prea multe lucruri aberante care încă se întâmplă în legile din România, legi neclare, legi făcute pe genunchi și așa mai departe și care ar trebui să fie rezolvate. Deci, din punctul meu de vedere, statul ar trebuit să facă două lucruri. Să reclădească încrederea începând cu plata datoriilor către toți contribuabilii, TVA, concedii medicale, tot, tot, tot. Știu că e greu", a mai spus el.

Dragoş Anastasiu: "Sunt multe aberaţii în legea şi economia din România"

"Eu cred că primul ministru dorește cu ardoare să facă treaba asta, doar că lucrurile nu sunt simple. Dar uitați-vă că atunci când ne obligă cineva să plătim 3 miliarde de lei la Pfizer, trebuie să găsim bani. Eu cred că înainte să plătim la Pfizer, trebuie sa găsim banii să plătim antreprenorii. Și contribuabilii în general din România. Asta este prima chestie. Și a doua, debirocratizare, ușurare, pentru ca antreprenorii să se poată ocupa de lucrurile care chiar contează și nu de tot felul de tâmpenii. Și al treilea lucru este perspectiva pe care o avem și care iarăși se bazează pe încrederea că statul a înțeles că trebuie să existe o minimă predictibilitate. Nu se poate să vii cu legi pe 27 decembrie care să se aplice pe 1 ianuarie, așa ceva nu poate crea o stare de încredere. Pentru cei care sunt în economie să investească mai departe. Deci eu cred că asta poate să facă statul, în primul rând, să nu încurce, să-și plătească datoriile, să debirocratizeze și lucrurile astea se pot întâmpla relativ repede. Nu-i ușor, că suntem într-o situație de deficit bugetar, dar partea asta de datorii în ESA, în deficitul ăla care este cu adevărat real, aia oricum trebuie să apară acolo", a mai spus acesta.

Dragoş Anastasiu: "Crizele pleacă de la noi din minte"

"E clar că este o contracție. E clar că lumea, în general, are sentimentul ăsta de criză și nu mai consumă, nu mai investește. Știți că, în general, crizele pleacă de la noi din minte. Ni se pare că e criză şi ne strângem la buzunar. În schimb, cresc depozitele la bănci. Adică, noi nu e că n-avem bani, ci că avem acest sentiment de neîncredere în viitor şi în statul român. Şi, din punctul ăsta de vedere, ne strângem şi atunci e clar că este greu pentru mediul de afaceri şi mai ales pentru cel mic, ceea ce e o problemă. Scad profiturile, poate iau credite. Nu e o mare problemă pentru cei mari, dar pentru cei mici e o problemă mare. Și aici statul, cumva, repet, trebuie să intervină nu prin scheme de ajutor de stat, ci prin a-și plăti datoriile și a crea un sentiment de încredere. Suntem într-o situație tensionată, complicată, inclusiv internațional, dar care are portițe de ieșire dacă noi facem ceea ce trebuie să facem. Antreprenorii să aibă totuși încredere și să investească în continuare.

M-ați întrebat dacă sunt optimist. Eu, prin definiție, ca antreprenor sunt optimis. Dacă nici noi n-am fi optimiști, nu s-ar mai face nimic. Eu sunt optimist, dar nu sunt un optimist din ăsta foarte naiv. Poate că am o doză de naivitate și de inconștiență, dar eu cred că dacă te uiți la potențialul real pe care îl avem de jur-împrejur, putem să fim optimiști cu sens. Ce trebuie să se întâmple? Uitați-vă că discutăm să se rupă coaliția de guvernare. Deci dacă astăzi, mâine sau pe 20 aprilie intrăm într-o degringoladă politică, atunci nu va fi bine. Ok, schimbăm un premier, vine altul, nu înțeleg exact care-i miza. Deci pentru noi, antreprenorii, nu există o miză acolo. Miza este să avem stabilitate, să se înțeleagă politicienii și să ducă lucrurile mai departe. Pentru că, da, e o perioadă grea din punct de vedere bugetar, dar lucrurile care s-au făcut trebuiau făcute chiar dacă sunt dureroase", a adăugat Dragoş Anastasiu.

Dragoş Anastasiu: "Nu ne-am atins potenţialul ca ţară"

"Doresc să fie așa, dar miza e pe ce putem aduce, adică aducerea străinilor în România, pentru că noi avem un deficit foarte mare pe turism, 4 miliarde de euro. Mai avem de lucrat.

Şi la servicii avem de lucrat, la imaginea României. Pentru că imaginea României în străinătate este mult sub realitate. Eu nu spun că realitatea e perfectă, aveți dreptate, trebuie să lucrăm și la servicii. Dar oricum imaginea e mai proastă decât realitatea. Și atunci noi trebuie sa lucrăm la imagine, sa o aducem la nivelul realității. Și în momentul ăla creșterile astea relativ mici pe care oricum le avem așa de în gură la gură. Eu am adus foarte mulți turiști în România, sute de mii și 95% dintre ei sunt foarte mulțumiți. Așa a crescut turismul de incoming din gură în gură. Dar nu e suficient, crește prea lent. Deci și turismul este o zonă care, după părerea mea, are un potențial extraordinar. Turismul, agricultura, IT-ul este în cădere, dar IT-ul acum prin inteligență artificială poate să ia un nou avânt și ai noștri sunt super smart. Deci agricultura, turismul, IT-ul, energia și apărarea, astea sunt domeniile care din punctul meu de vedere ar trebui și ar putea să aibă progres în perioada asta", a conchis el.

