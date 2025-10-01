Caz misterios la Vaslui. Un băiat de 11 ani a murit subit, iar surorile şi mama sunt în stare gravă la spital. Toţi au avut simptome de intoxicație alimentară severă şi au povestit medicilor că au mâncat crenvurşti şi smântână. Autorităţile nu exclud să emită o alertă naţională dacă se confirmă că cel mic a murit din cauza alimentelor consumate. Se ia în calcul şi o a doua ipoteză: cei patru s-ar fi putut intoxica de la soluţia de deparazitare cu care au curăţat, zilele trecute, coteţul găinilor.

Mama şi cei trei copii, băiatul de 11 şi surorile de 14 şi 16 ani, au început să se simtă brusc rău. S-au plâns de febră, greaţă şi dureri puternice de stomac.

"Au luat pastile şi de cap şi de vomat. Şi fetele şi băiatul şi toţi 4 vomitau continuu" a explicat bunica lor, Grigoriţa Rădiţa.

Când au văzut că băiatul e tot mai rău, au sunat la salvare.

"Fetele erau plecate cu salvarea, era mă-sa cu băiatul. Spunea că îi era rău tare, că o doare în piept, nu mai poate, nu mai are aer, a luat-o cu salvarea. Băiatul... gata, era mort" a spus bunica copilului.

"Au fost transportate la spitalul municipal din Bârlad, prezentând manifestări clinice digestive, greţuri şi vărsături, precum şi somnolenţă de peste 24 de ore. Sunt stabile hemodinamic şi respirator" a spus Daniel Ungureanu, reprezentant SAJ Vaslui.

De la ce li s-ar fi făcut rău mamei şi celor trei copii

La spital, când şi-au mai revenit, fetele şi mama au povestit că mâncaseră cu toţii crenvurşti şi smântână de la magazinul din sat. Tatăl a scăpat pentru că era plecat la muncă.

Reporter: Au mâncat mulţi? Ce v-au povestit?

Bunica: Fata mi-a spus că a mâncat 4 şi băieţii au mâncat câte jumate.

"Orice suspiciune de toxiinfecţie alimentară se introduce în Sistemul Rapid de Alertă, dar în momentul acesta suntem în alertă, s-au recoltat probe şi se vor dispune măsurile necesare în cazul în care în alimente vom identifica neconformităţi" a precizat Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui.

Mama şi copiii au avut simptome clasice ale unei toxiinfecţii alimentare: La spital, analizele la urină au arătat prezenţa în organism şi a unui opioid. Ancheta trebuie să stabilească de unde provine substanţa cu regim special.

A doua ipoteză luată în calcul de către anchetatori

Se ia în calcul şi o a doua ipoteză.

"Există informaţia că zilele acestea a fost făcut un tratament de deparazitare la păsări. Se analizează toate aceste ipoteze" a spus prefectul din Vaslui, Eduard Popică.

"Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze este expunerea la acele pesticide. Nu ştim cantitatea, concentraţia folosită, dacă au intrat în contact direct cu pielea. Nu poate fi exclusă nici contaminarea mâncării cu anumite bacterii care produc toxine şi care pot produce decesul respectivelor persoane" a explicat toxicologul Prof. dr. Radu Ţincu.

Rezultatele testelor de laborator sunt aşteptate mâine. Între timp, mama şi fiicele ei au fost transferate la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi pentru mai multe investigaţii.

