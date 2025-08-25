Antena Meniu Search
Moldovean condamnat la 6 ani de închisoare, arestat când trecea graniţa în România. Era căutat prin Interpol

Un cetățean moldovean de 32 de ani, condamnat la șase ani de închisoare pentru violență domestică în Republica Moldova, a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, informează News.ro. Pe numele său exista o alertă Interpol, iar acum a fost predat polițiștilor români pentru continuarea procedurilor legale.

Moldovean condamnat la 6 ani de închisoare, arestat când trecea graniţa în România. Era căutat prin Interpol

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat cu cetăţenie Republica Moldova, căutat de autorităţi, care are de executat o pedeapsă privativă de libertate de şase ani, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă domestică (ameninţare şi rele tratamente), pe teritoriul Republicii Moldova, precizează Poliţia de Frontieră.

Potrivit sursei citate, în 24 august, în jurul orei 21.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-ITPF Iaşi, s-a prezentat la control, pentru a intra în România, ca pasager într-un microbuz, un bărbat cu cetăţenie Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani.

La controlul de frontieră, poliţiştii au constatat că pe numele bărbatului era o alertă Interpol, cu menţiunea căutat în vederea arestării, acesta având de executat o pedeapsă privativă de libertate de şase ani, pentru violenţă domestică, ameninţare şi rele tratamente, pe teritoriul Republicii Moldova.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

