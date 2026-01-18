Intervenţie contracronometru într-un parc din Craiova! O fetiţă de cinci ani, care a încercat gheaţa, a căzut în apă, iar tatăl ei şi mai mulţi trecători s-au aruncat să o salveze. Şapte oameni au fost la un pas de moarte în lacul îngheţat. Copila a stat cel puţin 20 de minute printre sloiuri în aşteptarea pompierilor.

Momentele dramatice din imagini au fost filmate în parcul Nicolae Romanescu din Craiova, după ce o fetiţă de numai 5 ani a căzut în apa îngheţată. Tatăl ei a sărit imediat să o scoată, însă malul abrupt şi apa plină de sloiuri de gheaţă i-a blocat pe amândoi la 10 metri de mal.

În timp ce martorii încercau disperați să îi arunce fetiţei o sanie de care să se ţină, un vietnamez care se plimba prin parc a sărit să ofere ajutor, dar a rămas și el blocat în apă. Până să ajungă pompierii, încă patru trecători s-au aruncat în lac într-un lanţ uman al disperării. Agitația a continuat și după sosirea salvatorilor. Oamenii de pe mal cereau o intervenție mai rapidă.

Misiune de salvare imposibilă

"Ia uite şi ăia, de abia merg şi asta are 20 de minute de când stă în apă". "Dacă spargi gheaţa eu mă duc la fund. Vino pe partea asta". "Ia copilul! Ia copilul!", ţipau martorii de pe margine.

După aproape o jumătate de oră, micuţa a fost scoasă din apa îngheţată. După aceea, salvatorii l-au dus la mal şi pe tatăl ei.

"S-a intervenit cu o barcă pneumatică, mai multe ambulanţe SMURD şi o ambulanţă SAJ", a declarat Tania Vîlceanu, purtător de cuvânt ISU Dolj.

Fetiţa, tatăl ei şi trecătorii care au sărit să îi ajute au fost duşi la spital şi sunt acum sub supraveghere medicilor.

"E rece, nu ştiu cum o fi rezistat. Doamne fereşte... Am înţeles că a stat un pic în apa acolo". "Trebuie să fim mult mai precauţi. E destul de prăpăstios totul, nu este sigur să mergem pe lac". "Copilul e copil. Dacă se dă cu sania de acolo de sus ajunge direct în lac", spun oamenii.

Pompierii avertizează că lacurile îngheţate pot să devină capcane mortale.

