Crima şocantă petrecută în plină stradă, la Cernavodă, a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Un recidivist de 41 de ani l-a înjunghiat pe un bărbat cu care avea un conflict mai vechi. Totul s-a întâmplat sub ochii fiului victimei. Atacatorul a fugit când şi-a dat seama ce a făcut, dar a fost convins, la telefon, de un poliţist să se predea după patru ore. Într-un final, ucigaşul a fost arestat preventiv.

Atacul brutal al individului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se observă cum după câteva schimburi de replici, atacatorul scoate din buzunarul de la spate un cuţit şi îşi loveşte victima. Speriată, victima fuge.

Episodul şocant a avut loc în centrul oraşului Cernavodă, în faţa unui local. Cearta dintre cei doi bărbaţi a avut loc aici, pe terasa fast-food-ului. Iar atacul decisiv a avut loc aici. Totul s-a întâmplat în faţa fiului victimei, care a asistat neputincios la crimă.

Fiul victimei, martor neputincios

Victima de 48 de ani venise la fast-food pentru a sta de vorbă cu fiul său, care lucrează acolo ca livrator. La una dintre mese a dat însă de vechiul său rival.

"Fratele meu l-ar fi chemat pe băiat. I-ar fi spus: vino să vorbim. Agresorul care a făcut ce a făcut i-a zis lui frate-meu, pe mine mă chemi, mă? Ar fi venit ăla spre frate-meu, el deja avea cuţitul, cred că era premeditare. Ar fi dat să vină unul spre altul. Înţelegeţi? Atunci băiatul s-a băgat între ei. Băi, tată, stai cuminte", a declarat fratele victimei.

Ucigaşul este Ion Leonard, un bărbat de 41 de ani cu un trecut violent. După ce a lovit cu cuţitul, s-a făcut nevăzut.

Urmele ale atacului se văd în tot centrul oraşului. De aici victima a reuşit să meargă pe propriile picioare câteva sute de metri până în staţia de taxiuri de unde a fost dus la spital.

"În momentul în care s-a urcat în maşină la băiatul acesta, m-a sunat pe mine şoferul. Vino repede că l-a tăiat pe frate-tău. Vino la spital, e plin de sânge", a declarat fratele victimei.

Bărbatul de 48 de ani, un împătimit al sălilor de forţă, a fost dus în cele din urmă cu elicopterul, la Constanţa. A murit în spital, la patru ore de la atac. Tot patru ore a durat şi capturarea ucigaşului. A fost nevoie de intervenţia unui poliţist aflat în timpul liber, dar care îl cunoştea pe suspect.

"Bărbatul bănuit de comiterea faptei s-a predat agentului de poliţie Vrabie Constantin Ovidiu din cadrul poliţiei Municipiului Medgidia care a reuşit contactarea telefonică a acestuia", a declarat Olimpia Ceară, IPJ Constanţa.

Ieri, atacatorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de omor calificat. Nu este prima oară când Ion Leonard ajunge după gratii. În 2011 a fost condamnat pentru tentativă de omor, după ce şi-a înjunghiat un rival de 7 ori.

