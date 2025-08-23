Momentul în care cei doi copii de 7 şi 11 ani din Mureş sunt spulberaţi pe trecerea de pietoni

Doi copii de 7 și 11 ani, la un pas de tragedie, după ce au fost loviți în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni, la doar câțiva metri de casă. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Copiii traversau regulamentar, alături de alți aproximativ 15 minori, pe trecerea de pietoni. O mașină de pe prima bandă oprise pentru a le acorda prioritate, însă din spate, pe banda a doua, șoferul de 56 de ani nu i-a observat și a intrat direct în grup.

Doi dintre copii au fost loviți și proiectați aproape 10 metri în fața autoturismului. Unul dintre copii, cel mai grav rănit, a suferit o fractură de claviculă, dar medicii au anunțat că starea lui este stabilă. Celălalt minor, care a fost atins de colțul mașinii, are răni ușoare.

"Am sunat la SMURD, am vorbit cu medicul de gardă. Cel mai grav are o ruptură de claviculă. Medicii estimează că în două ore vor fi externați. Deci nu sunt răniți grav", au declarat surse medicale.

Accidentul, surprins de camerele de supraveghere

Înregistrarea surprinsă de camerele de supraveghere arată momentul impactului. Copiii traversează liniștiți, în timp ce o mașină oprită pe banda întâi le dă prioritate. Din spate, însă, autoturismul condus de bărbatul de 56 de ani îi lovește violent, fără nicio tentativă de frânare.

Polițiștii din Mureș au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Șoferul va fi testat pentru alcool și substanțe interzise.

