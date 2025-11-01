Video Momentul în care o mașină de raliu rupe parapetul pe Transfăgărășan şi cade în râul Argeş
Accident grav la Raliul Argeşului, pe Transfăgărăşan. Spre finalul cursei, într-o curbă, o maşină de concurs a rupt parapetul de protecţie şi a căzut în albia râului Argeş.
Un incident serios s-ar fi petrecut în urmă cu puțin timp, la Raliul Argeșului 2025, pe proba specială PS8 Capra.
Accidentul s-ar fi produs, cel mai probabil, în timpul probei speciale PS8 - Capra, desfășurată între orele 09:46 și 12:56, spun surse din anchetă.
Spre finalul cursei, într-o curbă, o maşină de concurs a rupt parapetul de protecţie şi a căzut în albia râului Argeş. La volan era un pilot din Bulgaria.
A reuşit să iasă din maşină doar cu răni uşoare, la fel şi copilotul. Autoturismul a fost însă complet distrus.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰