Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care o mașină de raliu rupe parapetul pe Transfăgărășan şi cade în râul Argeş

Accident grav la Raliul Argeşului, pe Transfăgărăşan. Spre finalul cursei, într-o curbă, o maşină de concurs a rupt parapetul de protecţie şi a căzut în albia râului Argeş.

de Redactia Observator

la 01.11.2025 , 20:52

Un incident serios s-ar fi petrecut în urmă cu puțin timp, la Raliul Argeșului 2025, pe proba specială PS8 Capra.

Accidentul s-ar fi produs, cel mai probabil, în timpul probei speciale PS8 - Capra, desfășurată între orele 09:46 și 12:56, spun surse din anchetă.

Spre finalul cursei, într-o curbă, o maşină de concurs a rupt parapetul de protecţie şi a căzut în albia râului Argeş. La volan era un pilot din Bulgaria.

Articolul continuă după reclamă

A reuşit să iasă din maşină doar cu răni uşoare, la fel şi copilotul. Autoturismul a fost însă complet distrus.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

raliul argesului accident masina arges pilot ranit
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Momentul în care o mașină de raliu rupe parapetul pe Transfăgărășan şi cade în râul Argeş