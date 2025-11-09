Accident produs din neatenţie pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Iaşi. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 11:30, un şofer a vrut să schimbe banda de mers, dar fără să se asigure. Şoferiţa maşinii care venea din spate s-a panicat, a tras brusc de volan şi s-a dat de câteva ori peste cap cu autoturismul.

Incidentul nu s-a soldat cu victime

Nimeni nu a avut de suferit, şoferiţa ieşind pe picioarele ei din maşina avariată. Incidentul s-a produs în zona unei staţii de autobuz, dar maşina femeii a început derapajul imediat ce a trecut de staţie.

"La data de 9 noiembrie a.c., poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Independenței, din municipiul Iași. Din primele verificări, a rezultat faptul că un bărbat, de 36 de ani, în timp ce conducea autoturismul, nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de circulație, moment în care un alt șofer, o femeie de 30 de ani, pentru a evita impactul cu acesta, ar fi intrat în coliziune cu bordura de pe marginea drumului, ulterior continuându-și deplasarea pe trotuar. În urma impactului, a fost avariat un panou publicitar și geamul unui magazin. Totodată, femeia de 30 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Ambii au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", a transmis IPJ Iaşi.

