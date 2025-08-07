Antena Meniu Search
Scene periculoase surprinse pe Calea Aradului din Timișoara: o șoferiță a intrat pe contrasens într-un sens giratoriu, spre șocul celorlalți participanți la trafic. Poliția rutieră a deschis o anchetă.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 15:52

Un şofer a fost filmat în timp ce circula în sens invers într-un sens giratoriu, pe Calea Aradului din Timișoara. Potrivit sursadevest.ro, este vorba despre o şoferiţă.

Momentul, publicat pe social media

Imaginile au fost surprinse în această după-amiază de camera de bord a unui alt participant la trafic și au fost publicate ulterior pe rețelele sociale, însoțite de comentarii ironice din partea internauților.

"Tanti a luat-o pe scurtătură", a scris ironic cel care a publicat clipul video, care a adunat rapid sute de vizualizări și zeci de comentarii critice.

Poliţiştii s-au autosesizat

În urma apariției imaginilor în spațiul public, polițiștii rutieri din cadrul I.P.J. Timiș s-au autosesizat și au demarat verificări pentru identificarea conducătoarei auto și aplicarea măsurilor legale.

Potrivit legii, circulația pe contrasens într-un sens giratoriu reprezintă o abatere gravă, care poate atrage suspendarea permisului de conducere și o amendă.

