Un bărbat din comuna Vorona, judeţul Botoşani, a fost reținut după ce a condus o mașină neînmatriculată. A fost scos cu forța din autoturism de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani.

Bărbat de 40 de ani din Vorona, Botoşani, reţinut pentru 24 de ore de poliţişti. El a fost oprit în trafic, iar poliţiştii au constatat că acesta avea asupra sa ceea ce spunea el a fi un permis de conducere. Acesta nu era, în realitate, emis de statul român. De asemenea, deşi maşina avea numere de înmatriculare montate, acestea erau false.

Poliţiştii l-au scos cu forţa din maşină

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, bărbatul ar fi fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe DJ 208 C, având montate numere de înmatriculare neconforme. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că autovehiculul nu era înmatriculat, iar șoferul avea permisul de conducere anulat, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul rutier.

În momentul opririi, bărbatul ar fi refuzat să coboare din autoturism, în ciuda solicitărilor repetate ale polițiștilor. Acesta a fost scos cu forța din mașină, imobilizat și condus la sediul poliției pentru dispunerea măsurilor legale.

Ulterior, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Cercetările continuă în acest caz.

