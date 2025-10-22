Antena Meniu Search
Video Momentul în care un Audi spulberă o căruţă, în Cluj. Calul a fost aruncat peste parbriz; o persoană, rănită

Un accident cumplit în care au fost implicate o maşină şi o căruţă a fost surprins de o cameră de supraveghere într-o localitate din Cluj.

la 22.10.2025 , 13:40

În filmare se vede momentul în care căruța trasă de un cal iese în şosea de pe un drum lateral şi este lovită violent de un autoturism. Animalul a fost aruncat peste parbriz iar din cauza rănilor suferite a murit. 

Un tânăr care era pasager în maşină a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Poliţiştii i-au testat pe căruţaş şi pe femeia care conducea maşina iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool. 

O anchetă trebuie să stabilească acum a cui a fost vina pentru accident.

