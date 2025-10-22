Un accident cumplit în care au fost implicate o maşină şi o căruţă a fost surprins de o cameră de supraveghere într-o localitate din Cluj.

În filmare se vede momentul în care căruța trasă de un cal iese în şosea de pe un drum lateral şi este lovită violent de un autoturism. Animalul a fost aruncat peste parbriz iar din cauza rănilor suferite a murit.

Un tânăr care era pasager în maşină a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital. Poliţiştii i-au testat pe căruţaş şi pe femeia care conducea maşina iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool.

O anchetă trebuie să stabilească acum a cui a fost vina pentru accident.

