Imagini şocante au fost surprinse de o cameră de supraveghere din Constanţa. Un bărbat, care a ieşit la plimbare cu câinele său, a scos dintr-o dată din buzunar un pistol cu bile şi a început să tragă în alţi câini, pentru a-i alunga. Asta cu toate că, în nicio clipă, nu a părut că ar fi în pericol.

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, poliţiştii s-au autosesizat. Bărbatul, proprietarul unui magazin de bricolaj din Constanţa, îşi plimba câinele de talie mare, la un moment dat, pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se poate observa cum trei căţei de talie mică s-au apropiat de animalul său, mai mult în joacă.

A fost momentul în care individul a scos pistolul şi a tras. Poliţiştii au stat de vorbă cu proprietarii căţeilor agresaţi, iar individul a fost chemat la secţie pentru a fi audiat. Aşa au aflat oamenii legii că este vorba despre un pistol airsoft cu bile, care nu este supus autorizării, dar nici nu-l poţi folosi în spaţiul public. Arma a fost confiscată. Vecinii individului au declarat că acesta ar fi iubitor de animale, dar nu se află la primul astfel de gest.

Vă reamintim, un bărbat de 54 de ani din Târgu-Neamț a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că a ucis cu cruzime un câine. Incidentul s-a petrecut în timpul unei vizite la o rudă, când animalul l-ar fi atacat, iar bărbatul l-a lovit până l-a omorât. Polițiștii l-au escortat la Penitenciarul Bacău pentru a-și ispăși pedeapsa.

