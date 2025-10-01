Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un constănţean împuşcă 3 câini de talie mică care se apropiau jucăuş de patrupedul său

Imagini şocante au fost surprinse de o cameră de supraveghere din Constanţa. Un bărbat, care a ieşit la plimbare cu câinele său, a scos dintr-o dată din buzunar un pistol cu bile şi a început să tragă în alţi câini, pentru a-i alunga. Asta cu toate că, în nicio clipă, nu a părut că ar fi în pericol.

de Andreea Filip

la 01.10.2025 , 14:01

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, poliţiştii s-au autosesizat. Bărbatul, proprietarul unui magazin de bricolaj din Constanţa, îşi plimba câinele de talie mare, la un moment dat, pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se poate observa cum trei căţei de talie mică s-au apropiat de animalul său, mai mult în joacă.

A fost momentul în care individul a scos pistolul şi a tras. Poliţiştii au stat de vorbă cu proprietarii căţeilor agresaţi, iar individul a fost chemat la secţie pentru a fi audiat. Aşa au aflat oamenii legii că este vorba despre un pistol airsoft cu bile, care nu este supus autorizării, dar nici nu-l poţi folosi în spaţiul public. Arma a fost confiscată. Vecinii individului au declarat că acesta ar fi iubitor de animale, dar nu se află la primul astfel de gest.

Vă reamintim, un bărbat de 54 de ani din Târgu-Neamț a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că a ucis cu cruzime un câine. Incidentul s-a petrecut în timpul unei vizite la o rudă, când animalul l-ar fi atacat, iar bărbatul l-a lovit până l-a omorât. Polițiștii l-au escortat la Penitenciarul Bacău pentru a-și ispăși pedeapsa.

Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

constanta pistol bile caini
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat
Bărbatul care i-a vandalizat gardul lui Gigi Becali, bătut cu bestialitate. Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la Palat
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi?
Observator » Evenimente » Momentul în care un constănţean împuşcă 3 câini de talie mică care se apropiau jucăuş de patrupedul său