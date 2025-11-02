Un poliţist din Constanţa a fost la un pas să provoace o tragedie după ce s-a urcat băut la volan. Agentul a rănit trei femei după ce le-a lovit cu maşina, şi-a continuat cursa şi s-a oprit abia după ce s-a răsucit pe şosea şi a izbit alte două maşini parcate. Tânărul de 21 de ani s-a făcut nevăzut înainte să ajungă colegii lui la faţa locului, dar în cele din urmă s-a predat.

Camerele de supraveghere au surprins maşina poliţistului scăpată de sub control, în derapaj, când face zob două autoturisme parcate. Un nor de praf a acoperit imediat şoseaua. A fost momentul în care agentul de la rutieră şi colegul său aflat în dreapta ies din bolidul distrus şi o iau la fugă pe străzi. Un martor a încercat să-i oprească, însă nu a reuşit. Era ora 7 şi 2 minute. Cei doi agenţi se întorceau de la club, unde au consumat alcool întreaga noapte. Când au plecat, şoferul de 21 de ani nu ar fi acordat prioritate într-un sens giratoriu. A lovit o altă maşină în care se aflau trei femei şi pe care a proiectat-o într-un stâlp apoi a continuat cursa.

Cursa de la club s-a terminat cu un accident grav

"Au fost direcţionate două ambulanţe SAJ B2 şi un echipaj SMURD B şi au fost găsite trei victime. Prezentau traumă minoră, conştiente, au fost transportate la Spitalul Judeţean", a declarat dr. Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al SAJ Constanţa.

În cele din urmă şoferul şi-a dat seama că nu poate scăpa de urmările faptelor sale.

"Agentul s-a predat după mai puțin de o oră la sediul poliției rutiere. Colegii lui l-au testat şi au stabilit că a consumat băuturi alcoolice, aşa că a fost dus la spitalul județean pentru prelevare de probe biologice. Ulterior a fost audiat şi lăsat să plece acasă", transmite Cristina Niţă, reporter Observator.

"La volan se afla un poliţist. Drăguţ, se mai întâmplă. Şi pe mine era să mă ia un poliţist pe trecerea de pietoni, deci nu e ceva nou", a declarat o femeie din Constanţa.

Tânăr agent cu doar un an de experiență în Poliție

Tânărul poliţist este născut în Gorj, a absolvit şcoala de agenţi din Câmpina în urmă cu un an şi a fost repartizat la serviciul rutier din Constanţa.

"Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa se delimitează ferm de orice activitate sau comportament care nu este în concordanţă cu prevederile legale", a subliniat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Poliţistul va fi cercetat acum pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi fugă de la locul accidentului. Cariera sa în Ministerul de Interne ar putea astfel să se încheie brusc.

