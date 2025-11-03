Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care un tânăr este fugărit și lovit cu toporul pe o stradă din Brăila

Poliţia din Brăila face anchetă după ce imagini cu un atac şocant au apărut în mediul online. Un tânăr de 21 de ani a fost bătut crunt de mai mulţi indivizi care au coborât dintr-o maşină înarmaţi inclusiv cu un topor.

de Adrian Obreja

la 03.11.2025 , 13:57

Tânărul de 21 de ani, victima agresiunii, se află acum internat în spital. A suferit mai multe răni, dar viața nu îi este pusă în pericol. Cât despre toți cei implicați în această bătaie, primele informații arată că ar fi membri ai două grupări rivale din Brăila.

Totul s-a întâmplat seara trecută, într-un cartier din oraș, acolo unde mai mulți indivizi au coborât dintr-o mașină. Unul dintre ei, înarmat chiar și cu un topor, l-a fugărit pe acest tânăr, l-au prins și l-au lovit de nenumărate ori, după care au plecat, nu înainte de a-i amenința și pe ceilalți care erau martori sau locuiesc pe acea stradă. Polițiștii au fost anunțați de către un localnic din zona respectivă, iar acum au reușit să-i identifice și să-i găsească pe cei trei agresori, care se află în acest moment la audieri.

Urmează să se decidă dacă vor fi reținuți 24 de ore în vederea arestării preventive, dar până atunci, ancheta și audierile în acest caz continuă în cadrul acestui dosar de loviri și alte violențe.

Articolul continuă după reclamă
Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
braila tanar fugarit lovit topor
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Evenimente » Momentul în care un tânăr este fugărit și lovit cu toporul pe o stradă din Brăila