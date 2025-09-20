Crimă între fraţi la Ţăndărei! Indivizii s-au luat la ceartă din cauza unei case care nici măcar nu aparţine familiei lor. În conflict au intervenit mai multe rude, considerate acum complici la crimă. Pentru a calma spiritele, oraşul este păzit acum de forţe speciale, jandarmi şi poliţişti.

Crima a avut loc pe stradă, în oraşul Ţăndărei. Bărbatul de 46 ani a fost ucis cu sânge rece de fratele său cu 3 ani mai mic. La încăierare, rudele si pritenii celor doi s-au împărţit în două tabere.

Conflictul a degenerat iar agresorul a scos cuţitul şi şi-a înjunghiat fratele

"Din primele verificări a rezultat faptul că 5 persoane s-au agresat reciproc. În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital. Unul dintre bărbați, cel care a fost înjunghiat, a decedat", spune Daniel-Sebastian Savu, inspector șef IPJ Ialomița.

"Am văzut toată poliţia pe aici, toate astea. E o stradă liniştită, dar ce s-a întâmplat s-a întâmplat", spune un vecin.

Conflictul ar fi izbucnit din cauza unei case cu teren. Cei doi fraţi s-ar fi certat minute în şir cui i se cuvine locuinţa, deşi proprietatea nici măcar nu aparţine familiei şi nici nu este de vânzare. Zona a fost împânzită de trupele speciale, iar poliţiştii au făcut filtre rutiere pentru a-i găsi pe criminal şi pe complicii acestuia: doi bărbaţi şi o femeie.

"Conflictul a fost aplanat şi alături de jandarmi a fost restabilită ordinea şi siguranţa publică. La acest moment nu există niciun risc pentru niciunul din cetăţenii de pe raza oraşului Ţăndărei, fiind reţinute patru persoane şi introduse în arestul inspectoratului", spune Andreea Loghin, pdc IPJ Ialomița.

Oamenii din Ţăndărei sunt terorizaţi de scandalurile sângeroase care au loc în oraş

Mulţi localnici din Ţăndărei s-ar muta dacă ar avea unde.

Localnic: S-au bătut, s-au omorât.

Reporter: S-au omorât aici? De aia sunt aşa mulţi (n.r. poliţişti)?

Localnic: Da. S-au omorât ieri.

Reporter: E închis?

Localnic: Nu vă dă voie (n.r. să treceţi).

În vară, tot în Ţăndărei, alţi cinci bărbaţi au fost reţinuţi în urma luptelor de stradă. Iar acum un an, peste 250 de poliţişti şi jandarmi, cu câini de urmă şi un elicopter au blocat oraşul pentru a destructura două clanuri rivale. Atunci, 50 de persoane au fost audiate. 19 indivizi au reuşit să fugă şi au mandate europene de arestare.

Crima sângeroasă din Ialomiţa aduce aminte de cazul de săptămâna trecută din Craiova. Un bărbat a murit, iar alte şapte persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au zdrobit în bătaie cu bâte şi s-au tăiat cu macete.

