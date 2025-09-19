Un conflict violent a izbucnit vineri după-amiază la Ţăndărei, în judeţul Ialomiţa, unde mai multe persoane au fost implicate. Două dintre ele au ajuns la spital, iar una dintre victime a murit, informează News.ro.

Un bărbat a fost înjunghiat mortal la Ţăndărei. Scandalul, izbucnit între fraţi pentru un teren - IPJ Ialomiţa

Poliţia a stabilit că scandalul a pornit de la o dispută între doi fraţi pentru un teren. În zonă au fost mobilizaţi poliţişti, inclusiv de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, jandarmi şi agenţi locali, pentru a restabili ordinea.

"La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15.30, IPJ Ialomiţa a fost sesizat despre faptul că, în Ţăndărei, are are loc o agresiune, între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Poliţiştii s-au deplasat urgent la faţa locului, pentru aplanarea conflictului", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Din primele verificări, a reieşit că 5 persoane s-au agresat reciproc.

"În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbaţi, cel care a fost înjunghiat, a decedat. Conflictul a pornit de la disputa pe un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi, care locuiesc pe aceeaşi stradă", a adăugat sursa citată.

În zonă acţionează poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi de la structurile de ordine publică, jandarmi şi poliţişti locali, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică.

"Din verificări rezultă faptul că între cei 2 fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan. În acest caz, se efectuează cercetări de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale", a arătat IPJ Ialomiţa.

