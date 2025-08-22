Antena Meniu Search
Video Muncitor de 45 de ani din Neamţ, mort după ce a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa

Tragedie, ieri, în municipiul Constanţa. Un muncitor de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe un bloc, de la aproximativ 15 metri. Acesta era din Neamţ şi venise pe litoral pentru a face bani. Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare. 

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 09:22

ISU Constanța a fost solicitat azi să intervină la complexul Aviatorilor din municipiul Constanța, unde o persoană a căzut de la aproximativ 15 metri înălțime. Incidentul s-a petrecut pe aleea care duce la Universitatea Ovidius.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, la fața locului au intervenit un echipaj moto Fripis și un echipaj SMURD C1. Victima a fost găsită în stare critică, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, persoana nu a răspuns procedurilor de resuscitare și a fost declarată decedată.Poliția a ajuns imediat la fața locului pentru primele cercetări și a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Observator » Evenimente » Muncitor de 45 de ani din Neamţ, mort după ce a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa