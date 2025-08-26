Foto Muncitor din Buzău, prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos inconştient de la o adâncime de 7-8 metri
Un mal de pământ s-a prăbuşit peste un bărbat care lucra pe un şantier din judeţul Buzău. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău s-au deplasat la faţa locului pentru a-l scoate de sub pământ pe bărbatul aflat la o adâncime de 7-8 metri, potrivit Agerpres.
O persoană care efectua lucrări pe un şantier în localitatea Ziduri a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind în totalitate acoperită de aceasta, la fața locului deplasându-se mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații (ISU) de Urgenţă Buzău.
Potrivit ISU Buzău, persoana se află la o adâncime de aproximativ 7-8 metri.
"Pe raza localităţii Ziduri, judeţul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un şantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La faţa locului au fost direcţionate forţe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc. Forţele au ajuns la locul intervenţiei şi se acţionează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri", a transmis ISU Buzău.
Persoana a fost extrasă, se află în stare de inconştienţă, iar echipajele medicale au efectuat manevrele de resuscitare.
