Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Muncitor din Buzău, prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos inconştient de la o adâncime de 7-8 metri

Un mal de pământ s-a prăbuşit peste un bărbat care lucra pe un şantier din judeţul Buzău. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău s-au deplasat la faţa locului pentru a-l scoate de sub pământ pe bărbatul aflat la o adâncime de 7-8 metri, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 15:41
Munictor din Buzău, prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos inconştient de la o adâncime de 7-8 metri Munictor din Buzău, prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos inconştient de la o adâncime de 7-8 metri - ISU Buzău

O persoană care efectua lucrări pe un şantier în localitatea Ziduri a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind în totalitate acoperită de aceasta, la fața locului deplasându-se mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații (ISU) de Urgenţă Buzău.

Potrivit ISU Buzău, persoana se află la o adâncime de aproximativ 7-8 metri.

"Pe raza localităţii Ziduri, judeţul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un şantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La faţa locului au fost direcţionate forţe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc. Forţele au ajuns la locul intervenţiei şi se acţionează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri", a transmis ISU Buzău.

Articolul continuă după reclamă

Persoana a fost extrasă, se află în stare de inconştienţă, iar echipajele medicale au efectuat manevrele de resuscitare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pamant muncitor prabusit buzau santier
Înapoi la Homepage
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Comentarii


Întrebarea zilei
Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii?
Observator » Evenimente » Muncitor din Buzău, prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos inconştient de la o adâncime de 7-8 metri