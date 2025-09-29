Dacă vara marea ne cheamă la ea, toamna... muntele ne primeşte întotdeauna cu braţele deschise. Vremea călduroasă care a atras turiştii ca un magnet pe plajele însorite a trecut, însă, zilele frumoase de toamnă ne îmbie la plimbări pe cărările montane. Într-o staţiune din judeţul Maramureş, iubitorii de adrenalină pot admira frumuseţea naturii la o plimbare cu ATV-ul. Însă, chiar şi cei mai puţin aventuroşi găsesc activităţi potrivite cum ar fi echitaţia.

Pentru a scăpa de grijile cotidiene, chiar şi pentru un weekend, turiştii s-au refugiat la munte, în staţiunea maremureşeană Izvoare. Acolo, soarele palid şi aerul curat au oferit o senzaţie plăcută de relaxare şi linişte. Iubitorii de adrenalină au profitat de vremea frumoasă şi s-au urcat pe ATV-uri.

După o plimbare cu ATV-ul pe cărările montane, turiştii au poposit într-o poieniţă înconjurată de o pădure de brazi. Acolo, peisajele montane i-au fermecat şi, de asemenea, le-au oferit ocazia perfectă pentru poze.

Iar pentru cei mai puţin aventuroşi, echitaţia a fost activitatea potrivită. Cei mai încântaţi au fost, bineînţeles, cei mici.

Şi acestea nu sunt singurele activităţi de care turiştii se bucură în această staţiune.

În Staţiunea Izvoare, preţul pentru o oră de plimbare cu ATV-ul este de 200 de lei, iar două ture de plimbare pe cal costă 40 de lei.

