Ne mai despart doar câteva zile de Bucharest Fashion Week. Evenimentul care transformă capitala țării noastre în scena principală a modei din Europa de Est aduce anul acesta pe podium creații de la nu mai puțin de 20 de designeri români. Aceștia vor prezenta colecțiile de toamnă-iarnă 2026-2027, iar fiecare designer aduce propria perspectivă asupra designului contemporan. Creatoarele românce Andreea Mărcuță și Amalia Săftoiu au acordat un interviu exclusiv Observator, în care au vorbit despre pregătiri, tendințe și susținerea industriei locale.

Teodora Tompea, jurnalist Observator: Cum sunteți înainte de Fashion Week, cu emoții? Asta vorbeam chiar înainte să intrăm în direct. Cum e, Andreea?

Andreea Mărcuţă: Sunt emoții și foarte multă muncă stă în spate, trebuie să spunem asta. Pentru că ne pregătim de luni de zile pentru acest eveniment, care este foarte important pentru noi, la care ținem mult și care se dezvoltă din ce în ce mai mult.

Andreea a mărturisit că îşi dorește ca, prin eveniment, industria modei românești să fie sprijinită și mai vizibilă la nivel internațional.

Teodora Tompea, jurnalist Observator: Amalia, ce să purtăm? Ce e în trend? Toată lumea este curioasă acum.

Amalia Săftoiu: Știu că oamenii urmăresc trendurile, dar răspunsul meu este mereu același: să purtăm fire naturale și să ne îndepărtăm de plastic. Dacă începem cu materiale sustenabile, deja primul pas este făcut. Nu mai trebuie să ne facem griji pentru culoare sau croi – esențial este să purtăm lucruri făcute din motive corecte.

Teodora Tompea, jurnalist Observator: Andreea, ai spus un lucru interesant. E minunat că designerii români au această platformă și devin tot mai vizibili. Totuși, trebuie să înțelegem că a purta produse românești susține antreprenoriatul local. În plus, se fac lucruri extrem de frumoase, creative și calitative. Amalia spunea și despre fibrele sănătoase - cum îi putem convinge pe consumatori să le aleagă?

Andreea Mărcuţă: Cu siguranță se poartă. Și uite acum, tocmai referitor la ce spunea Amalia, care are un produs senzațional de bun și de frumos și eu îl port cu tot dragul, noi cumva ne susținem între noi. Eu port ce face Amalia și apreciez ce face Amalia și este o plăcere foarte mare pentru că sunt brand-uri diferite. Dacă la noi primează Evening Wear, un Ready-to-Wear, dar cu accente și cu o anumită lucrătură, cumva clientele care îmi trec mie pragul deseori sunt îmbrăcate sau poartă brandul Amalia, iar pentru mine e o plăcere foarte mare pentru că, într-adevăr, avem nevoie de susținere. Și avem, cumva găsești calitate și există designeri care fac lucruri foarte bune din punct de vedere calitativ și lucruri foarte frumoase și este păcat să nu avem această susținere din partea doamnelor.

Teodora Tompea, jurnalist Observator: Publicul începe să se educe mai mult, nu doar în zona designerilor, ci și a producătorilor. Amalia, ce mesaj ați vrea să transmiteți?

Amalia Săftoiu: Nu este corect să punem toate așteptările pe consumator. Trebuie să vedem și noi ce putem face. Colaborarea între branduri, presă și instituții este esențială pentru a le oferi consumatorilor cea mai bună experiență.

Andreea Mărcuţă: Foarte frumos spus. Susținerea reciprocă între creatori contează enorm, la fel și vizibilitatea proiectului. Şi nu e ușor. Adică de afară, într-adevăr, se vede partea frumoasă, se văd pozele astea superbe, se vede show-ul care e superb, dar are în spate o muncă titanică și o echipă extrem de mare și, de multe ori, exact cum vorbeam noi mai devreme, e foarte greu, pare că ne ocupăm doar de partea creativă, dar, de fapt, sunt multe altele în spate și multe greutăți și multe hopuri de trecut.

