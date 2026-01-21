Prinşi undeva între online şi offline, tot mai mulţi oameni încearcă să se vindece de dependenţa de telefon şi să fie mai prezenţi şi mai ancoraţi în realitate. Fără notificări, fără algoritmi, fără inteligenţă artificială. Ca niciodată, vânzările de kituri creative, adică activităţi care presupun lucru manual, au crescut cu aproape 90% într-un singur an.

Alexandru Munteanu: În 2026 se preconizează o creștere de peste 40% la vânzările de aceste kit-uri creative, ca alternativă a internetului. Spune-mi ce variante avem.

Cristiana Tudorache: Așa este și îți dau dreptate, și la noi în magazin au început cererile să fie mult mai mari, mai ales la pictura pe numere. A devenit cadoul ideal pentru un începător în pictură, chiar și ca un start pentru un copil. Avem seturi de modelat, avem seturi de brodat, de făcut bijuterii, de confecționat jucării.

Alexandru Munteanu: Pentru cei mari, pentru că îi scoate mai greu din fața telefonului, ce variante avem?

Cristiana Tudorache: Avem un tablou, este un canvas, o pictură pe numere, este, cred, că principala metodă de relaxare acum, în perioada asta, mai ales că poți să-ți cumperi și un tablou, o copie după un original și chiar să-l faci tu acasă. Și practic îți vine setul cu toate culorile necesare și trebuie să urmărești numerele.

Alexandru Munteanu: Nu este nevoie de vreun talent. Am văzut din nou trend, vorbind despre hobby-urile bunicii, adică croșetat și țesut.

Cristiana Tudorache: Aici avem un set de confecționat, o jucărie, iar aici este ceva mai pentru adulți. Aici avem o gentuță pe care o putem broda cu un model deja inscripționat și cu instrucțiuni.

Setul vine cu tot ce este nevoie, este echipat complet, doar răbdare.

Alexandru Munteanu: Aveți și ateliere pentru adulți?

Cristiana Tudorache: Da, avem ateliere pentru adulți, fel și fel de lucruri craft, în mare parte craft, pentru că e mult mai interesant. Este vorba de relaxare, despre ceea ce vorbim acum. Este importantă și socializarea, în astfel de ateliere se întâmplă acest lucru.

Alexandru Munteanu: Și mai mult decât atât, o altă idee, de exemplu, puteți crește maia acasă. Am colegi care fac asta și sunt foarte pasionați și mi-au spus că se relaxează mult. Ia timp, dar ar trebui să ne bucurăm de clipele petrecute în afara internetului. Dar îl putem folosi și pentru lucruri creative și folositoare.

