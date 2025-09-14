Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O ambulanţă în misiune s-a răsturnat, după impactul cu o altă maşină, în Capitală

O ambulanţă aflată în misiune s-a răsturnat, cu puţin timp în Bucureşti, după ce a fost lovită în trafic de altă maşină. 

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 14:18

În urma coliziunii, un asistent aflat în ambulanţă a fost rănit la cap şi dus la spital. Femeia aflată la volanul maşinii care nu a acordat prioritate a suferut un atac de panică şi a fost la rândul ei dusă la o unitate de primiri urgenţe. 

Pacientul din ambulanţă, care era asigurat cu centuri, pe targă, a scăpat nevătămat. Martorii spun că ambulanţa avea sirena şi girofarul pornite în momentul ciocnirii. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident rutier accident ambulanta bucuresti
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România?
Observator » Evenimente » O ambulanţă în misiune s-a răsturnat, după impactul cu o altă maşină, în Capitală