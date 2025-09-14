O ambulanţă în misiune s-a răsturnat, după impactul cu o altă maşină, în Capitală

O ambulanţă aflată în misiune s-a răsturnat, cu puţin timp în Bucureşti, după ce a fost lovită în trafic de altă maşină.

În urma coliziunii, un asistent aflat în ambulanţă a fost rănit la cap şi dus la spital. Femeia aflată la volanul maşinii care nu a acordat prioritate a suferut un atac de panică şi a fost la rândul ei dusă la o unitate de primiri urgenţe.

Pacientul din ambulanţă, care era asigurat cu centuri, pe targă, a scăpat nevătămat. Martorii spun că ambulanţa avea sirena şi girofarul pornite în momentul ciocnirii.

