Video O Biblie a scăpat ca prin minune dintr-un incendiu care a făcut scrum o biserică din Strehaia
Incendiu puternic în oraşul Strehaia din judeţul Mehedinţi! Printre puţinele lucuri care nu s-au făcut scrum, pompierii au găsit o Biblie.
O casă a fost cuprinsă de foc, iar flăcările, alimentate de rafalele puternice de vânt, s-au extins rapid şi au cuprins acoperişul bisericii aflate în apropiere.
În mijlocul obiectelor carbonizate, pompierii au găsit o Biblie care a scăpat ca prin minune din vâlvătaia puternică.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
