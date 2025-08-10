Antena Meniu Search
Video O Biblie a scăpat ca prin minune dintr-un incendiu care a făcut scrum o biserică din Strehaia

Incendiu puternic în oraşul Strehaia din judeţul Mehedinţi! Printre puţinele lucuri care nu s-au făcut scrum, pompierii au găsit o Biblie.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 08:03

O casă a fost cuprinsă de foc, iar flăcările, alimentate de rafalele puternice de vânt, s-au extins rapid şi au cuprins acoperişul bisericii aflate în apropiere.

În mijlocul obiectelor carbonizate, pompierii au găsit o Biblie care a scăpat ca prin minune din vâlvătaia puternică.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu biserica strehaia biblie
“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială”
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
