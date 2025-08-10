Incendiu puternic în oraşul Strehaia din judeţul Mehedinţi! Printre puţinele lucuri care nu s-au făcut scrum, pompierii au găsit o Biblie.

O casă a fost cuprinsă de foc, iar flăcările, alimentate de rafalele puternice de vânt, s-au extins rapid şi au cuprins acoperişul bisericii aflate în apropiere.

În mijlocul obiectelor carbonizate, pompierii au găsit o Biblie care a scăpat ca prin minune din vâlvătaia puternică.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰