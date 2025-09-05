O brașoveancă a plătit nu mai puțin de 13.000 de lei pe an pentru un loc de parcare în cartierul Astra, suma record fiind atinsă la o licitație organizată de Primăria Brașov. Competiția acerbă pentru spațiile disponibile a dus și la alte tarife de câteva mii de lei anual, mult peste valoarea standard a abonamentului.

O braşoveancă a oferit 13.000 de lei/an pentru un loc de parcare licitat de primărie - Shutterstock

13.000 de lei/an a oferit o brașoveancă pentru un loc de parcare pe o stradă din oraș la licitația organizată de Primăria Brașov. Potrivit unui comunicat al Primăriei Brașov, este vorba de un loc de parcare în cartierul Astra.

„Au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte mari, maximul fiind atins în urma unei dispute între două brașovence pentru un loc de parcare pe str. Berzei, suma licitată fiind de 13.000 de lei/an. Această licitație a avut loc în etapa a doua a procedurii, cea în care au participat persoanele care nu au avut domiciliul sau/și mașina înmatriculată la adresă”, se arată în comunicat.

Pe lângă această sumă, cea mai mare oferită de când au fost reluate procedurile de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, au existat și locuri atribuite la valori care au depășit cu mult valoarea abonamentului anual, de exemplu: 3.250 de lei/an, 2.800 de lei/an, 2.700 de lei/an, 2.500 de lei/an, 2.200 de lei/an sau 1.900 de lei/an.

Astfel, din cele 192 de locuri libere puse la dispoziția locuitorilor din cartier la cele două proceduri, au fost atribuite 161 de locuri, din care 24 pentru persoanele cu dizabilități.

