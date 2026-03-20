Video O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit

Caz mai puțin obișnuit la Cluj-Napoca. O femeie a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit! Mai mult, Instanța chiar a respins contestația depusă de familia acesteia. 

de Alex Prunean

la 20.03.2026 , 08:34

Amenda pe numele femeii a fost aplicată în anul 2023 când poliţiştii locali din Cluj-Napoca au găsit autoturismul acesteia parcat ilegal pe un trotuar din oraş.

Au verificat doar cine este proprietarul nu şi daca mai este în viaţă aşa că au emis un proces verbal cu amenda în valoare de 200 de lei. Procesul verbal a ajuns însă la fratele femeii pentru că proprietara maşinii era decedată încă din anul 2020.

Bărbatul a fost uimit să vadă că sora lui este sancţionată deşi nu mai este în viaţă şi a contestat amenda în instanţă. Judecătorii au respins cererea bărbatului fără să analizeze fondul cauzei. Au stabilit că acesta nu are niciun drept să conteste o amendă care nu îi este adresată, aceasta fiind contestată doar de contravenient, femeia decedată în acest caz.

Procesul verbal şi amenda au rămas în continuare valabile, deci amenda trebuie achitată.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în "familia Antenei" eram cel mai tânăr corespondent.

