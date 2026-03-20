Caz mai puțin obișnuit la Cluj-Napoca. O femeie a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit! Mai mult, Instanța chiar a respins contestația depusă de familia acesteia.

Amenda pe numele femeii a fost aplicată în anul 2023 când poliţiştii locali din Cluj-Napoca au găsit autoturismul acesteia parcat ilegal pe un trotuar din oraş.

Au verificat doar cine este proprietarul nu şi daca mai este în viaţă aşa că au emis un proces verbal cu amenda în valoare de 200 de lei. Procesul verbal a ajuns însă la fratele femeii pentru că proprietara maşinii era decedată încă din anul 2020.

Bărbatul a fost uimit să vadă că sora lui este sancţionată deşi nu mai este în viaţă şi a contestat amenda în instanţă. Judecătorii au respins cererea bărbatului fără să analizeze fondul cauzei. Au stabilit că acesta nu are niciun drept să conteste o amendă care nu îi este adresată, aceasta fiind contestată doar de contravenient, femeia decedată în acest caz.

Articolul continuă după reclamă

Procesul verbal şi amenda au rămas în continuare valabile, deci amenda trebuie achitată.

Alex Prunean

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰