Narcisele sălbatice au înflorit în poiana de lângă Târgu Jiu și atrag tot mai mulți vizitatori. Deși zona este protejată, mulți dintre cei care vin să le admire pleacă acasă și cu câteva flori, fără să știe că acestea nu pot fi culese. Cei care nu respectă regula pot fi sancționați și riscă amenzi de până la zeci de mii de lei.

Un covor alb, fin și parfumat e întins zilele acestea peste pajiștea de lângă Târgu Jiu: narcisele sălbatice au înflorit mai devreme.

Cristi Caval, fotograf: În fiecare an urmăresc momentul când încep să înflorească şi vin să le fotografiez.

Cristi Caval, fotograf: Cum ies fotografiile?

Cristi Caval, fotograf: Superbe. Este verdele şi cu albul în contrast, o culoare foarte plăcută.

Pe cât de frumoase, pe atât de fragile sunt florile. Narcisele sălbatice cresc doar în condiții speciale, şi, odată culese, își pierd rapid prospețimea. Narcisele sălbatice se întind pe zeci de hectare, iar peisajul este unul spectaculos. Deşi tentaţia de a le rupe este mare, cel mai bine este să nu o facem, ci doar să le admirăm.

Cristi Caval, fotograf: Am văzut foarte mulţi oameni care vin să le admire. Din păcate, unii dintre ei încep să le rupă fără să conştientizeze că este o arie protejată.

Claudiu Fiu vicepreşedinte Asociaţia de Pescari şi Vânători: Aria începe să se restrângă. Se duc sărăcuţele către pădure, practic dispar din zona de poaină.

Cei care nu respectă regulile şi rup narcisele riscă să primească amenzi usturătoare. "A fost declarată rezervaţie naturală încă din anul 2007. Ruperea, distrugerea sau recoltarea narciselor sălbatice reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei", a declarat Mirela Stamate, şefă Serviciul de Mediu din cadrul Poliţiei Ţârgu Jiu.

Pentru a preveni ruperea narciselor, poliţiştii locali patrulează zona zilnic. De 1 mai, atunci când narcisele din Târgu-Jiu au propria lor sărbătoare, prezenţa forţelor de ordine va fi şi mai mare.

