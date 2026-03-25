Video O femeie din Craiova, acuzată că a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Este cercetată pentru profanare

Poliţiştii din Craiova sunt pe urmele unei femei care a vandalizat mormântul marelui fotbalist Ilie Balaci. Suspecta a fost identificată cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă. Vă reamintim că în urmă cu aproximativ o săptămână, piatra funerară a fost vandalizată de cineva care a vrut să scoată fotografia fotbalistului. Anchetatorii au găsit inclusiv urme după ce persoana care a vandalizat monumentul s-a rănit. Dacă se dovedeşte vinovată, suspecta riscă inclusiv până la 2 ani de închisoare.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 14:19

Poliţiştii din Dolj au reuşit identificarea persoanei care, săptămâna trecută, a vandalizat crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci. Ei au stabilit că este vorba despre o femeie de 54 de ani din Craiova. Ea este cercetată pentru profanare de morminte.

"În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de morminte, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca", au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Cine a fost Ilie Balaci

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Născut la 13 septembrie 1956, Balaci şi-a petrecut cea mai mare carieră de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.

