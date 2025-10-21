O femeie din Lugoj, județul Timiș, a avut parte de o sperietură zdravănă după ce a descoperit o viperă chiar în beciul locuinţei sale.

O femeie din Lugoj, sperietură zdravănă după ce s-a trezit cu o viperă în beciul casei - Facebook

Reptila se afla într-o cutie, iar imaginile publicate de femeie pe Facebook au stârnit rapid reacții și zeci de comentarii din partea localnicilor. Femeia a cerut ajutor internauților pentru a identifica șarpele, mărturisind că s-a speriat după ce aplicațiile de recunoaștere foto i-au indicat că ar fi vorba despre o viperă.

Postarea, făcută pe 20 octombrie, a devenit virală în scurt timp, fiind distribuită pe mai multe grupuri locale. Mulți dintre cei care au comentat au confirmat că, într-adevăr, reptila seamănă cu o viperă comună, specie protejată prin lege și destul de rar întâlnită în zonele locuite. Alții au sfătuit-o pe femeie să nu se apropie de animal și să anunțe imediat autoritățile competente pentru îndepărtarea în siguranță a reptilei.

Specialiștii atrag atenția că viperele pot fi periculoase dacă se simt amenințate și recomandă ca în astfel de situații să fie contactat serviciul local de protecție a mediului sau un herpetolog.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰